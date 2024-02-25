Навіщо святкують День револьвера: все про цю та інші події 25 лютого

День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ

25 лютого в Україні відзначається День інженерно-авіаційної служби авіації Збройних Сил. Це свято було започатковано у 2010 році з ініціативи Михайла Єжеля, колишнього міністра оборони України. Інженерно-авіаційна служба відіграє ключову роль у забезпеченні технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки, що є важливим для безпеки польотів та ефективності виконання завдань екіпажами.

День револьвера

Цей день відзначається на честь отримання Семюелем Кольтом патенту на капсюльний револьвер у 1836 році. Це важлива подія в історії оружейного мистецтва, оскільки револьвер Кольта став першим масово виробленим багатозарядним вогнепальним оружием і мав значний вплив на розвиток стрілецької зброї.

День незалежності Кувейту

25 лютого Кувейт відзначає свій Національний день, який встановлений на честь незалежності країни від британського протекторату та коронації еміра Абдалли ас-Салема ас-Сабаха у 1961 році. Після отримання незалежності, Кувейт зіткнувся з проблемою претензій Іраку на контроль над країною, але ці претензії були відкинуті. Сьогодні Кувейт прагне до розвитку відносин з іншими країнами на основі взаємної поваги та рівності.

Історичні події 25 лютого

Щодо історичних подій, то 25 лютого відбулися такі значущі події:

У 1836 році Семюел Кольт отримав патент на перший багатозарядний револьвер з обертовим барабаном;

У 1870 році Гілдебрандт Басетт став першим афроамериканцем, який склав присягу як член Конгресу США;

У 1986 році на Філіппінах відбулася “Революція народної сили”, яка призвела до падіння диктатора Фердинанда Маркоса.

Серед відомих осіб, народжених 25 лютого, можна згадати: