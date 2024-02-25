Зачем празднуют День револьвера: все об этом и других событиях 25 февраля

День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ

25 февраля в Украине отмечается День инженерно-авиационной службы авиации Вооруженных сил. Этот праздник был начат в 2010 году по инициативе Михаила Ежеля, бывшего министра обороны Украины. Инженерно-авиационная служба играет ключевую роль в обеспечении технического обслуживания и ремонта авиационной техники, что важно для безопасности полетов и эффективности выполнения задач экипажами.

День револьвера

Этот день отмечается в честь получения Сэмюэлем Кольтом патента на капсульный револьвер в 1836 году. Это важное событие в истории оружейного искусства, поскольку револьвер Кольта стал первым массово производимым многозарядным огнестрельным оружием и оказал значительное влияние на развитие стрелкового оружия.

День независимости Кувейта

25 февраля Кувейт отмечает свой Национальный день, установленный в честь независимости страны от британского протектората и коронации эмира Абдаллы ас-Салема в 1961 году. После обретения независимости, Кувейт столкнулся с проблемой претензий Ирака на контроль над страной, но эти претензии были отвергнуты. Сегодня Кувейт стремится к развитию отношений с другими странами на основе взаимного уважения и равенства.

Исторические события 25 февраля

Что касается исторических событий, то 25 февраля произошли следующие значимые события:

В 1836 году Сэмюэл Кольт получил патент на первый многозарядный револьвер с вращающимся барабаном;

В 1870 году Гилдебрандт Басетт стал первым афроамериканцем, принявшим присягу как член Конгресса США;

В 1986 году на Филиппинах произошла «Революция народной силы», приведшая к падению диктатора Фердинанда Маркоса.

Среди известных лиц, рожденных 25 февраля, можно упомянуть: