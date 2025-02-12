Про це у фейсбук повідомив активіст Сергій Колодяжний.

Cуддя Київського районного суду Одеси виніс постанову відсторонити Крупицю від посади голови Фонтанської сільської ради на два місяці. Потім термін відсторонення має продовжуватися новим рішенням суду.

В чому звинувачують Наталію Крупицю

Наталії Крупиці оголосили про підозру у провадженні, пов’язаному з роботами з берегоукріплення в селі Крижанівка. Справу відкрили ще 2013 року, коли вона очолювала Крижанівську сільраду.

Тоді, після будівництва захисного буна під її керівництвом, змінилися морські течії, і до пляжів Крижанівки та півночі Одеси почало прибивати величезні маси водоростей. Через це її та голову підрядної організації запідозрили в заволодінні більш ніж 2,7 мільйона гривень.

3 лютого 2025 року голові Фонтанської громади висунули нове обвинувачення у справі, що стосується берегозахисних робіт у Крижанівці.

Київський районний суд міста Одеси обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі понад дев’ять мільйонів гривень.

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