В бібліотеці Багрицького розпочинають нову серію лекцій – Основи кіномови. Тут навчать як знімати красиві відео та історії кіно. Історії єврейського народу присвячена лекція одеського історика Олега Лугового, який розповість про євреїв в добу хрестових походів. А Олена Зиміна продовжить лекції з історії іспанських земель та розповість про сефардів.

Два безкоштовних концерти відбудуться в Музичній академії, а в дитячій поліклініці на Таїрова – корисний тренінг щодо критики. Як зробити її корисною та конструктивною. Здається, нам всім його треба пройти.

Інші цікаві та безкоштовні події шукайте в нашому огляді.

Що: Концерт класу тромбона

Де: Новосельського, 63, Музична Академія, Мала зала

Коли: 25 березня, 15:30



Що: Основи кіномови

Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького

Коли: 25 березня, 16:00

Форма реєстрації



Що: Георгій Нарбут. Лекція Вікторії Пономаренко

Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького

Коли: 26 березня, 16:00

Що: Тренінг «Критикуй мене ніжно: як коректно дати зворотний зв’язок чи висловити критику»

Де: просп. Я.Мудрого, 32-а, 5-й поверх

Коли: 26 березня, 13:00

Реєстрація обов’язкова за посиланням

Що: Проблеми у сфері житлово комунальних послуг. Консультує адвокат Андрій Гайса

Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 26 березня, 15:00

Що: Концерт вокальної музики

Де: Новосельського, 63, Музична Академія, Велика зала

Коли: 27 березня, 14:15



Що: Лекція «Микола Сом: гумор і пісенність попри добу репресій»

Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 27 березня, 15:30

Що: Сефарди – іспанці без батьківщини

Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького

Коли: 27 березня, 16:00

Що: Євреї за часів хрестових походів. Лекція Олена Лугового

Де: Ніжинська, 66 Музей історії євреїв

Коли: 27 березня, 18:00

