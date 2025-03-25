В бібліотеці Багрицького розпочинають нову серію лекцій – Основи кіномови. Тут навчать як знімати красиві відео та історії кіно. Історії єврейського народу присвячена лекція одеського історика Олега Лугового, який розповість про євреїв в добу хрестових походів. А Олена Зиміна продовжить лекції з історії іспанських земель та розповість про сефардів.
Два безкоштовних концерти відбудуться в Музичній академії, а в дитячій поліклініці на Таїрова – корисний тренінг щодо критики. Як зробити її корисною та конструктивною. Здається, нам всім його треба пройти.
Інші цікаві та безкоштовні події шукайте в нашому огляді.
Що: Концерт класу тромбона
Де: Новосельського, 63, Музична Академія, Мала зала
Коли: 25 березня, 15:30
Що: Основи кіномови
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 25 березня, 16:00
Форма реєстрації
Що: Георгій Нарбут. Лекція Вікторії Пономаренко
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 26 березня, 16:00
Що: Тренінг «Критикуй мене ніжно: як коректно дати зворотний зв’язок чи висловити критику»
Де: просп. Я.Мудрого, 32-а, 5-й поверх
Коли: 26 березня, 13:00
Реєстрація обов’язкова за посиланням
Що: Проблеми у сфері житлово комунальних послуг. Консультує адвокат Андрій Гайса
Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 26 березня, 15:00
Що: Концерт вокальної музики
Де: Новосельського, 63, Музична Академія, Велика зала
Коли: 27 березня, 14:15
Що: Лекція «Микола Сом: гумор і пісенність попри добу репресій»
Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 27 березня, 15:30
Що: Сефарди – іспанці без батьківщини
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 27 березня, 16:00
Що: Євреї за часів хрестових походів. Лекція Олена Лугового
Де: Ніжинська, 66 Музей історії євреїв
Коли: 27 березня, 18:00