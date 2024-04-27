Війна в Україні, день 794: нічна масована атака росіян успішно відбита

Нічна атака на енергооб’єкти України: наслідки

У ніч проти 27 квітня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів.

Рашисти атакували енергетичні об’єкти України, зокрема, 4 теплові електростанції «ДТЕК» у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях.

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, внаслідок обстрілу є пошкодження обладнання, на одному з об’єктів є постраждалий.

Відомо щонайменше про 4 пошкоджені станції.

«Є пошкодження обладнання. На одному з об’єктів поранено начальника зміни – енергетик отримав контузію. Наслідки атак уточнюються. Продовжується робота над їх ліквідацією»,

– уточнив міністр.

Дніпропетровська область

Сили ППО знищили 13 ракет – у Дніпровському, Криворізькому та Павлоградському районах, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

«Але, на жаль, без наслідків не обійшлося. У Дніпровському та Криворізькому районах пошкоджено енергетичні об’єкти. Сталося кілька спалахів. Поранений чоловік. Його госпіталізували»,

– повідомив Лисак.

Харків

Вночі окупанти вдарили по лікарні у Харкові. За даними мера Ігоря Терехова, на той момент у лікарні перебувало 900 пацієнтів та близько 250 осіб персоналу. На щастя, ракети потрапили у землю біля медустанови.

«Інакше важко уявити кількість загиблих та постраждалих. Є одна поранена людина, ступінь – легка»,

– повідомив Терехов.

Мінус 21 російська ракета

За інформацією Повітряних Сил, всього ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування, у тому числі:

9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 ТЗ (район пусків Саратівська область рф);

9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (з повітряного простору Білгородської області та акваторії Азовського моря);

2 зенітні керовані ракети С-300 (з району Білгородської області);

2 крилаті ракети «Іскандер-К» (із тимчасово окупованого Криму);

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинжал» з літаків МіГ-31К (пуски фіксувалися з повітряного простору Рязанської та Тамбовської областей росії);

8 крилатих ракет «Калібр» з акваторії Чорного моря.

До відбиття повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Внаслідок протиповітряного бою знищено:

6 крилатих ракет Х-101/Х-555;

8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

1 крилату ракету «Іскандер-К»;

6 крилатих ракет «Калібр».

Про ситуацію на фронті на ранок 27 квітня 2024 року

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби на різних напрямках фронту сталося 94 бойові зіткнення. Всього ворог завдав 12 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 83 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 станції радіолокації, 1 складу боєприпасів, 3 засобам протиповітряної оборони, 1 станції РЕМ, 1 складу матеріально-технічних засобів противника.

Не НПЗ єдиними

А в Краснодарському краї росії безпілотники атакували одразу кілька об’єктів інфраструктури. Також БпЛА атакували сьогодні вночі Ільський НПЗ, Кущівський НПЗ та інші об’єкти інфраструктури на Кубані.

Крім того, стало відомо, що безпілотники «передали привіт» та військовому аеродрому в Краснодарському краї

Як стверджують у соцмережах місцеві жителі, військовий аеродром у станиці Кущівська Краснодарського краю спалахнув після атаки БпЛА.

Офіційних підтверджень цієї інформації від російської влади поки що немає.

Втрати ворога на ранок 27 квітня 2024

Як підсумували до Генштабу ЗСУ, минулої доби Сили оборони ліквідували: