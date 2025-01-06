На жвавому перехресті Одеси на кілька днів відключать світлофор

Одесити до кінця 2025 року не зможуть пересуватися важливою магістраллю Рух транспорту через Іванівський шляхопровід в Одесі залишатиметься обмеженим до кінця 2025 року через незадовільний технічний стан споруди. Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Що входить у косметичний ремонт квартири: етапи та порядок робіт Якщо ви плануєте оновити інтер’єр, то, напевно, вам цікаво знати, що входить у косметичний ремонт і який бюджет у сучасних реаліях необхідний на його реалізацію Рано чи пізно кожна людина стикається з необхідністю ремонту свого житла. розуміють, з яких етапів він і що до нього входить. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ