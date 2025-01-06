На жвавому перехресті Одеси на кілька днів відключать світлофор

Із 7 січня комунальники «СМЕП» розпочнуть модернізацію світлофора на перехресті проспекту Шевченка та вулиці Армійської.
Про це повідомили в Одеській міськраді.
Протягом кількох днів світлофор на перехресті проспекту Шевченка і вулиці Армійської буде вимкнено. Завершення робіт планується 11 січня.
Модернізація включатиме:
- установку нових опор;
- заміну пристрою управління;
- оновлення транспортних і пішохідних світлофорів на сучасні енергозберігаючі моделі;
- модернізацію системи безперебійного живлення;
- прокладання нових кабелів.
Водіїв просять бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху.
Читайте також: Проїзд однією з вулиць Одеси закрито до весни