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На жвавому перехресті Одеси на кілька днів відключать світлофор

На жвавому перехресті Одеси на кілька днів відключать світлофор

Із 7 січня комунальники «СМЕП» розпочнуть модернізацію світлофора на перехресті проспекту Шевченка та вулиці Армійської.

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Про це повідомили в Одеській міськраді.

Протягом кількох днів світлофор на перехресті проспекту Шевченка і вулиці Армійської буде вимкнено. Завершення робіт планується 11 січня.

Модернізація включатиме:

  • установку нових опор;
  • заміну пристрою управління;
  • оновлення транспортних і пішохідних світлофорів на сучасні енергозберігаючі моделі;
  • модернізацію системи безперебійного живлення;
  • прокладання нових кабелів.

Водіїв просять бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху.

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