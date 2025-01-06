На оживленном перекрестке Одессы на несколько дней отключат светофор

С 7 января коммунальщики «СМЭП» начнут модернизацию светофора на перекрестке проспекта Шевченко и улицы Армейской.
Об этом сообщили в Одесском горсовете.
В течение нескольких дней светофор на перекрестке проспекта Шевченко и улицы Армейской будет выключен. Завершение работ планируется 11 января.
Модернизация будет включать:
- установку новых опор;
- замену устройства управления;
- обновление транспортных и пешеходных светофоров на современные энергосберегающие модели;
- модернизацию системы бесперебойного питания;
- прокладку новых кабелей.
Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
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