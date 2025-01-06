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На оживленном перекрестке Одессы на несколько дней отключат светофор

На оживленном перекрестке Одессы на несколько дней отключат светофор

С 7 января коммунальщики «СМЭП» начнут модернизацию светофора на перекрестке проспекта Шевченко и улицы Армейской. 

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Об этом сообщили в Одесском горсовете.

В течение нескольких дней светофор на перекрестке проспекта Шевченко и улицы Армейской будет выключен. Завершение работ планируется 11 января.

Модернизация будет включать:

  • установку новых опор;
  • замену устройства управления;
  • обновление транспортных и пешеходных светофоров на современные энергосберегающие модели;
  • модернизацию системы бесперебойного питания;
  • прокладку новых кабелей.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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