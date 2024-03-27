Новини Одеси та Одеської області

На трасі Одеса – Київ перекинулася вантажівка та утруднила рух (фото)

На трасі Одеса – Київ перекинулася вантажівка та утруднила рух (фото)

Сьогодні вдень, 27 березня 2024 року, на автодорозі «Київ-Одеса» неподалік селища Любашівка сталася ДТП за участю двох вантажівок.

Як повідомили в обласному управлінні поліції, одна з вантажівок перекинулася, через що рух транспорту в напрямку Києва виявився утрудненим. Одну смугу траси навіть довелося закрити для проїзду.

ДТП на трасі Одеса-Київ 27 березня 2024-2

Також очевидці події повідомляють про постраждалих.

ДТП на трасі Одеса-Київ 27 березня 2024 року, постраждалі

Поліцейські встановлюють повні пригоди ДТП.

Нагадаємо, 22 березня в результаті потрійної ДТП в Одеському районі постраждали двоє водіїв та 7-річна дитина.

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