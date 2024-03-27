На трасі Одеса – Київ перекинулася вантажівка та утруднила рух (фото)

Сьогодні вдень, 27 березня 2024 року, на автодорозі «Київ-Одеса» неподалік селища Любашівка сталася ДТП за участю двох вантажівок.
Як повідомили в обласному управлінні поліції, одна з вантажівок перекинулася, через що рух транспорту в напрямку Києва виявився утрудненим. Одну смугу траси навіть довелося закрити для проїзду.
Також очевидці події повідомляють про постраждалих.
Поліцейські встановлюють повні пригоди ДТП.
Нагадаємо, 22 березня в результаті потрійної ДТП в Одеському районі постраждали двоє водіїв та 7-річна дитина.