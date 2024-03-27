Новости Одессы и Одесской области

На трассе Одесса – Киев перевернулся грузовик и затруднил движение (фото)

На трассе Одесса – Киев перевернулся грузовик и затруднил движение (фото)

Сегодня днем, 27 марта 2024 года, на автодороге «Киев-Одесса» недалеко от поселка Любашевка случилось ДТП с участием двух грузовиков.

Как сообщили в областном управлении полиции, один из грузовиков перевернулся, отчего движение транспорта в направлении Киева оказалось затруднено. Одну полосу трассы даже пришлось закрыть для проезда.

ДТП на трассе Одесса-Киев 27 марта 2024-2

Также очевидцы происшествия сообщают о пострадавших.

ДТП на трассе Одесса-Киев 27 марта 2024, пострадавшие

Полицейские устанавливают полные происшествия ДТП.

Напомним, 22 марта в результате тройного ДТП в Одесском районе пострадали двое водителей и 7-летний ребенок.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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