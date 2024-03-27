На трассе Одесса – Киев перевернулся грузовик и затруднил движение (фото)

Сегодня днем, 27 марта 2024 года, на автодороге «Киев-Одесса» недалеко от поселка Любашевка случилось ДТП с участием двух грузовиков.
Как сообщили в областном управлении полиции, один из грузовиков перевернулся, отчего движение транспорта в направлении Киева оказалось затруднено. Одну полосу трассы даже пришлось закрыть для проезда.
Также очевидцы происшествия сообщают о пострадавших.
Полицейские устанавливают полные происшествия ДТП.
Напомним, 22 марта в результате тройного ДТП в Одесском районе пострадали двое водителей и 7-летний ребенок.