вилов браконьєра
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До операції були залучені співробітники водної поліції та ЗМО №23. Чоловік використовував заборонені знаряддя лову — чотири ятери типу «гармошка». Загальна вага улову склала понад 11 кг.

У результаті затримання було вилучено 3 200 атерин, 64 бички, 108 триголкових колючок та 187 крабів. Збитки, завдані рибному господарству України, оцінюються у 249 016 гривень.

На місце події викликали правоохоронців. Вони вилучили як знаряддя лову, так і сам улов. Частину живих крабів — 187 особин — вдалося повернути у природне середовище.

Проти затриманого складено протокол за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Рибоохоронний патруль закликає громадян повідомляти про випадки браконьєрства за телефоном гарячої лінії: (098) 798-47-93.Раніше ми повідомляли, що в сітки одеських рибалок потрапила рідкісна риба із крилами (фото)

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