В системі Prozorro 10 квітня з’явились три тендери:

Об’єкт №5/2025 — поточний ремонт покриття площею 5 000 м², очікувана вартість — 12,6 млн грн;

Об’єкт №6/2025 — найбільший за площею, 9 550 м², вартість робіт — 17,9 млн грн;

Об’єкт №8/2025 — ремонт 2 735 м² дорожнього покриття, орієнтовна сума — 6,5 млн грн.

Фінансування проєктів передбачене з міського бюджету. Прийом тендерних пропозицій триватиме до 19 квітня 2025 року. Проведення аукціону заплановано на 21 квітня у форматі відкритих торгів з особливостями, що дозволяє скорочені строки подання заявок та їх оскарження.

Згідно з проєктами, передбачається не лише ремонт покриття, а й технічне обслуговування елементів дорожньої інфраструктури та супутні послуги. Завершення всіх робіт планується до 31 грудня 2025 року.

Конкретні адреси ділянок у тендерній документації не зазначено.

Раніше управління вже оголосило інші тендери на поточний ремонт доріг загальною площею понад 18 тисяч м² на суму 47,1 млн грн.

Раніше ми повідомляли, що на Одещині відремонтують важливу дорогу, яка знаходиться в аварійному стані