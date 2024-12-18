На Одещині застрелився поліцейський – що відомо

Про це пише місцеве видання «Бессарабія INFORM», посилаючись на інформацію з одеських телеграм-каналів.

Відомо, що трагічний інцидент трапився у вівторок, 17 грудня.

Як повідомило одному з Телеграм-каналів анонімне джерело, будучи на службі, під час обідньої перерви поліцейській позбавив себе життя, приставивши автомат до підборіддя.

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«Джерело в правоохоронних органах підтвердило, що дійсно вчора поліцейський покінчив життя самогубством, проте подробиць не повідомлялося. Від офіційних коментарів відмовилися і в поліції. Сподіваємося, що найближчим часом деталі трагедії офіційно повідомить прес-служба Головного управління Національної поліції в Одеській областіі», – зазначає видання.

Пізніше стало відомо, що у правоохоронних органах неофіційно підтвердили факт самогубства, але подробиці досі не надають.

Як повідомлялося раніше, в одному з сіл Березовського району Одеської області на уроці фізкультури помер 15-річний підліток.