Новини Одеси та Одеської області

На Одещині застрелився поліцейський – що відомо

На Одещині застрелився поліцейський – що відомо

У Татарбунарах (місто Білгород-Дністровського району Одеської області) під час обідньої перерви застрелився із табельної зброї співробітник поліції.

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Про це пише місцеве видання «Бессарабія INFORM», посилаючись на інформацію з одеських телеграм-каналів.

Відомо, що трагічний інцидент трапився у вівторок, 17 грудня.

Як повідомило одному з Телеграм-каналів анонімне джерело, будучи на службі, під час обідньої перерви поліцейській позбавив себе життя, приставивши автомат до підборіддя.

Ще на тему: На півдні Одеської області застрелився прикордонник: що відомо

«Джерело в правоохоронних органах підтвердило, що дійсно вчора поліцейський покінчив життя самогубством, проте подробиць не повідомлялося. Від офіційних коментарів відмовилися і в поліції. Сподіваємося, що найближчим часом деталі трагедії офіційно повідомить прес-служба Головного управління Національної поліції в Одеській областіі», – зазначає видання.

Пізніше стало відомо, що у правоохоронних органах неофіційно підтвердили факт самогубства, але подробиці досі не надають.

Як повідомлялося раніше, в одному з сіл Березовського району Одеської області на уроці фізкультури помер 15-річний підліток.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk