На Одещині застрелився поліцейський – що відомо

У Татарбунарах (місто Білгород-Дністровського району Одеської області) під час обідньої перерви застрелився із табельної зброї співробітник поліції.
Про це пише місцеве видання «Бессарабія INFORM», посилаючись на інформацію з одеських телеграм-каналів.
Відомо, що трагічний інцидент трапився у вівторок, 17 грудня.
Як повідомило одному з Телеграм-каналів анонімне джерело, будучи на службі, під час обідньої перерви поліцейській позбавив себе життя, приставивши автомат до підборіддя.
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«Джерело в правоохоронних органах підтвердило, що дійсно вчора поліцейський покінчив життя самогубством, проте подробиць не повідомлялося. Від офіційних коментарів відмовилися і в поліції. Сподіваємося, що найближчим часом деталі трагедії офіційно повідомить прес-служба Головного управління Національної поліції в Одеській областіі», – зазначає видання.
Пізніше стало відомо, що у правоохоронних органах неофіційно підтвердили факт самогубства, але подробиці досі не надають.
Як повідомлялося раніше, в одному з сіл Березовського району Одеської області на уроці фізкультури помер 15-річний підліток.