Новини Одеси та Одеської області

На Одещині заборонили рух вантажівок вдень на всіх дорогах: подробиці

На Одещині заборонили рух вантажівок вдень на всіх дорогах: подробиці

Водіям вантажівок заборонили рух на усіх дорогах Одещини в денний час доби — з 10 до 18 години. Заборона стосується транспортних засобів вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь 7 тонн.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, скупчення вантажівок на дорогах перешкоджає руху спецтранспорту, що неприпустимо в умовах воєнного часу.

Простіше кажучи, в «об‘їзд» тепер теж не вийде, –

пояснив голова ОВА.

В обладміністрації звертаються до підприємств та водіїв з проханням розраховувати свій час роботи та логістику таким чином, аби вантажівки не скупчувалися на обочинах та не заважали місцевим жителям і спецтранспорту рухатися автошляхами.

Підприємства, що займаються перевезенням зернових, олійних та інших вантажів можуть звернутися до Одеської обласної державної (військової) адміністрації для консультації та подальшого отримання перепусток у комендантську годину за телефонами: (048)718 93 87, (048) 718 95 20, –

нагадав Олег Кіпер.

Читайте також: На трасі Одеса-Рені аварія двох вантажівок: виникла пожежа

Фото ілюстративне.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати