На Одещині заборонили рух вантажівок вдень на всіх дорогах: подробиці

Водіям вантажівок заборонили рух на усіх дорогах Одещини в денний час доби — з 10 до 18 години. Заборона стосується транспортних засобів вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь 7 тонн.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, скупчення вантажівок на дорогах перешкоджає руху спецтранспорту, що неприпустимо в умовах воєнного часу.

Простіше кажучи, в «об‘їзд» тепер теж не вийде, –

пояснив голова ОВА.

В обладміністрації звертаються до підприємств та водіїв з проханням розраховувати свій час роботи та логістику таким чином, аби вантажівки не скупчувалися на обочинах та не заважали місцевим жителям і спецтранспорту рухатися автошляхами.

Підприємства, що займаються перевезенням зернових, олійних та інших вантажів можуть звернутися до Одеської обласної державної (військової) адміністрації для консультації та подальшого отримання перепусток у комендантську годину за телефонами: (048)718 93 87, (048) 718 95 20, –

нагадав Олег Кіпер.

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Фото ілюстративне.