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В Одесской области запретили движение грузовиков днем ​​на всех дорогах: подробности

В Одесской области запретили движение грузовиков днем ​​на всех дорогах: подробности

Водителям грузовиков запретили движение на всех дорогах Одесской области в дневное время суток — с 10 до 18 часов. Запрет касается транспортных средств весом более 24 тонн и нагрузкой на ось 7 тонн.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, скопление грузовиков на дорогах препятствует движению спецтранспорта, что недопустимо в условиях военного времени.

Проще говоря, в «объезд» теперь тоже не получится, —

объяснил глава ОВА.

В обладминистрации обращаются к предприятиям и водителям с просьбой рассчитывать свое время работы и логистику таким образом, чтобы грузовики не скапливались на обочинах и не мешали местным жителям и спецтранспорту двигаться по дорогам.

Предприятия, занимающиеся перевозкой зерновых, масличных и других грузов могут обратиться в Одесскую областную государственную (военную) администрацию для консультации и последующего получения пропусков в комендантский час по телефонам: (048)718 93 87, (048) 718 95 20, —

напомнил Олег Кипер.

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Фото иллюстративное.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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