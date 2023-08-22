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На Одещині в автобусі знайшли контрабандні гаджети на пів мільйона гривень

На Одещині в автобусі знайшли контрабандні гаджети на пів мільйона гривень

Гаджети компанії Apple на 450 тисяч гривень намагався таємно провезти з Молдови в Україну водій рейсового автобуса. Про це повідомили в Ізмаїльському прикордонному загоні.

14 пристроїв — айфони та айпади, Apple wach і медіаплеєри Apple TV – знайшли заховані в «Неоплані» на пункті пропуску «Рені», повідомили в Ізмаїльському прикордонному загоні.

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Вартість гаджетів становить близько 450 тисяч гривень,

Контрабанду вилучили, водієві виписали протокол про порушення митних правил.

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Нагадаємо, щона Одещині підозрюють начальника та інспектора одного з відділів прикордонслужби Ізмаїльського прикордонного загону підозрюють в організації корупційної схеми. Вони брали гроші за огляд суден, які перетинали державний кордон.

Фото: Ізмаїльський прикордонний загін

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