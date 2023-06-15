На Одещині в поліції виявили вкрадений автомобіль

Автомобіль, викрадений у Чехії, виявили в сервісному центрі МВС у м. Подільськ Одеської області. Про це повідомлили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

До Сервісного центру МВС у Подільську звернувся чоловік, щоб перереєструвати автомобіль “Scoda Octavia” за дорученням.

Співробітники центру перевірили транспортний засіб за базою Інтерполу і під час перевірки з’ясувалося, що машина перебуває у міжнародному розшуку.

Як виявилося, автомобіль було викрадено в Чехії ще у 2021 році.

Про інцидент одразу ж повідомили в поліцію.

Нагадаємо, що на Одещині поліцейський побив чоловіка та погрожував убивством: деталі.

Фото: ГУНП в Одеській області