В Одесской области в полиции обнаружили украденный автомобиль

Автомобиль, угнанный в Чехии, обнаружили в сервисном центре МВД в г. Подольске Одесской области. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
В Сервисный центр МВД Украны в Подольске обратился мужчина, чтобы перерегистрировать автомобиль «Scoda Octavia» по доверенности.
Сотрудники центра проверили транспортное средство по базе Интерпола и в ходе проверки выяснилось, что машина находится в международном розыске.
Как оказалось, автомобиль был угнан в Чехии еще в 2021 году.
Об инциденте сразу же сообщили в полицию.
Напомним, что в Одесской области полицейский избил мужчину и угрожал убийством: детали.
Фото: ГУНП в Одесской области