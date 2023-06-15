В Одесской области в полиции обнаружили украденный автомобиль

Автомобиль, угнанный в Чехии, обнаружили в сервисном центре МВД в г. Подольске Одесской области. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

В Сервисный центр МВД Украны в Подольске обратился мужчина, чтобы перерегистрировать автомобиль «Scoda Octavia» по доверенности.

Сотрудники центра проверили транспортное средство по базе Интерпола и в ходе проверки выяснилось, что машина находится в международном розыске.

Как оказалось, автомобиль был угнан в Чехии еще в 2021 году.

Об инциденте сразу же сообщили в полицию.

Напомним, что в Одесской области полицейский избил мужчину и угрожал убийством: детали.

Фото: ГУНП в Одесской области