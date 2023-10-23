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На Одещині шукали підлітка, у якого сів телефон: що радять у поліції

На Одещині шукали підлітка, у якого сів телефон: що радять у поліції

У Білгород-Дністровському районі 14-річний підліток пішов на рибалку і коли ввечері повертався додому, заблукав. Зателефонувати родичам хлопець не зміг – у нього розрядився телефон. Що робити батькам у таких випадках, розповіли у поліції.

У неділю, 22 жовтня, 14-річний хлопчик із Сарати зранку поїхав велосипедом із друзями на рибалку до сусіднього села, а ввечері не повернувся і телефонного зв’язку з ним не було.

Як повідомили в поліції Одеської області, о пів на дев’яту вечора до поліцейських за допомогою звернувся його 20-річний брат.

Поліцейські шукали дитину серед знайомих та друзів, перевірили ставки, обійшли сусідні села та околиці. І нарешті, за годину пошуків виявили хлопця у полі, за вісім кілометрів від будинку. На щастя, з ним було все гаразд.

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Поліцейським хлопець пояснив, що поїхав із друзями на рибалку, а коли почало сутеніти, подався додому, проте через темряву загубився і зателефонувати родичам не зміг через розряджений телефон.

Підлітка повернули додому. А щодо його матері поліцейські склали адміністративні матеріали за невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

У поліції батькам у таких випадках радять:

  • Цікавтеся спілкуванням дітей;
  • Майте кілька контактних телефонів друзів, щоб у разі відсутності зв’язку з дитиною була можливість дізнатися про його місцезнаходження;
  • Якщо дитина не виходить на зв’язок – одразу звертайтеся до поліції за місцем проживання або на спецлінію «102», щоб не витрачати дорогоцінний час.
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