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В Одесской области искали подростка, у которого сел телефон: что советуют в полиции

В Одесской области искали подростка, у которого сел телефон: что советуют в полиции

В Белгород-Днестровском районе 14-летний подросток пошел на рыбалку и, когда вечером возвращался домой, заблудился. Позвонить родственникам парень не смог — у него разрядился телефон. Что делать родителям в таких случаях, рассказали в полиции.

В воскресенье, 22 октября, 14-летний мальчик из Сараты с утра уехал на велосипеде с друзьями на рыбалку в соседнее село, а вечером не вернулся и телефонной связи с ним не было.

Как сообщили в полиции Одесской области, в половине девятого вечера к полицейским за помощью обратился его 20-летний брат.

Полицейские искали ребенка среди знакомых и друзей, проверили ставки, обошли соседние села и окрестности. И наконец, через час поисков обнаружили парня в поле, в восьми километрах от дома. К счастью, с ним было все хорошо.

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Полицейским парень объяснил, что уехал с друзьями на рыбалку, а когда начало смеркаться, отправился домой, однако из-за темноты потерялся и позвонить родственникам не смог из-за разряженного телефона.

Подростка вернули домой. А в отношении его матери полицейские составили административные материалы за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

В полиции родителям в таких случаях советуют:

  • Интересуйтесь кругом общения детей;
  • Имейте несколько контактных телефонов друзей, чтобы в случае отсутствия связи с ребенком была возможность узнать его местонахождение;
  • Если ребенок не выходит на связь – сразу обращайтесь в полицию по месту жительства или на спецлинию «102», чтобы не тратить драгоценное время.
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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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