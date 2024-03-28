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На Одещині рецидивіст пограбував будинок пенсіонерів і зґвалтував господиню

На Одещині рецидивіст пограбував будинок пенсіонерів і зґвалтував господиню

Перед судом постане житель Білгород-Дністровського району, який на початку грудня минулого року пограбував будинок літньої подружньої пари і зґвалтував господиню.

Злочин було скоєно в одному із сіл Татарбунарської територіальної громади, повідомили в поліції.

Правоохоронці встановили, що злочин скоїв раніше судимий за крадіжки та грабіж місцевий мешканець, який тільки в лютому минулого року звільнився з місць позбавлення волі.

Вночі чоловік проник до будинку пенсіонерів і погрожуючи фізичною розправою почав вимагати у них гроші. Коли господарі відмовилися віддавати свої накопичення, зловмисник вдарив дідуся і почав сам шукати гроші.

У шафі він виявив 10 тис. грн. забрав їх і, погрожуючи фізичною розправою в разі звернення до поліції, вивів жінку похилого віку в сусідню кімнату, де зґвалтував її і втік.

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Правоохоронці того ж дня затримали чоловіка і повернули подружжю сім тисяч вкрадених грошей, які грабіжник не встиг витратити.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт слідчі скерували до суду.

За скоєне чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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