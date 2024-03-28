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В Одесской области рецидивист ограбил дом пенсионеров и изнасиловал хозяйку

В Одесской области рецидивист ограбил дом пенсионеров и изнасиловал хозяйку

Перед судом предстанет житель Белгород-Днестровского района, который в начале декабря прошлого года ограбил дом пожилой супружеской пары и изнасиловал хозяйку.

Преступление было совершено в одном из сел Татарбунарской территориальной громады, сообщили в полиции.

Правоохранители установили, что преступление совершил ранее судимый за кражи и грабеж местный житель, который только в феврале прошлого года освободился из мест лишения свободы.

Ночью мужчина проник в дом пенсионеров и угрожая физической расправой начал требовать у них деньги. Когда хозяева отказались отдавать свои накопления, злоумышленник ударил дедушку и начал сам искать деньги.

В шкафу он обнаружил 10 тыс. грн. забрал их и, угрожая физической расправой в случае обращения в полицию, вывел пожилую женщину в соседнюю комнату, где изнасиловал ее и скрылся.

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Правоохранители в тот же день задержали мужчину и вернули супругам семь тысяч украденных денег, которые грабитель не успел потратить.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Досудебное расследование завершено, обвинительный акт следователи направили в суд.

За содеянное мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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