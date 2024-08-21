В Одеській області пролунав вибух: що відомо

Тривогу дали о 22:01. Як повідомляли моніторингові телеграм-канали, був пуск ракети на південь Одеської області: орієнтовно Вилкове/Ізмаїл.

Про вибух стало відомо о 22:04. Попередньо росіяни атакували Ізмаїльський район. Але більше подробиць стане відомо пізніше.

В Одесі зараз локаційно чисто. І оскільки повторних пусків не було, о 22:30 пролунав відбій тривоги.

Проте, як повідомляється, нині спостерігається дуже висока активність ворожої авіації в акваторії Чорного моря, тому не виключені повторні пуски. І тому на тривогу бажано реагувати і якщо не відволікатися негайно в укриття, то хоч би скористатися «правилом двох стін».

Як повідомляло «Одеське життя», в ніч на 21 серпня 2024 року російські окупанти нанесли масований удар по Україні ракетами та дронами. Усю ніч точилася бойова робота захисників неба, зокрема й на Одещині.