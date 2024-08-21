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В Одесской области прогремел взрыв: что известно

В Одесской области прогремел взрыв: что известно

Поздним вечером среды, 21 августа 2024 года, в Одессе и Одесской области был дан сигнал воздушной тревоги. Сообщалось о ракетной опасности. И вскоре в области прозвучал взрыв.

Тревогу дали в 22:01. Как сообщали мониторинговые телеграм-каналы, был пуск ракеты на юг Одесской области: ориентировочно Вилково/Измаил.

О взрыве стало известно в 22:04. Предварительно, россияне атаковали Измаильский район. Но больше подробностей станет известно позже.

В Одессе на данный момент локационно чисто. И поскольку повторных пусков не было, в 22:30 прозвучал отбой тревоги.

Тем не менее, как сообщается, в настоящее время наблюдается очень высокая активность вражеской авиации в акватории Черного моря, так что не исключены повторные пуски. И поэтому на тревогу желательно реагировать и если не отвлавляться немедленно в укрытие, то хотя бы воспользоваться «правилом двух стен».

Как сообщала «Одесская жизнь», в ночь на 21 августа 2024 года российские оккупанты нанесли массовый удар по Украине ракетами и дронами. Всю ночь шла боевая работа защитников неба, в том числе и в Одесской области.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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