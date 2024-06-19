На Одещині можна замовити безплатний тест на ВІЛ поштою: як це працює?

Щоб отримати оральний тест на ВІЛ «OraQuick», треба заповнити форму. Після цього працівники ГО «Альтернатива» надішлють тест Новою поштою. Тест та послуги пошти – безплатні для отримувачів.

Протестуватися мають змогу люди, які:

вживають або вживали ін’єкційні наркотики;

партнери людей, які вживали чи вживають ін’єкційні наркотики;

мали незахищений секс з партнерами, чий ВІЛ-статус невідомий;

є партнерами людей із позитивним ВІЛ-статусом.

– Мабуть, ні для кого не буде відкриттям, що найголовніше, про що має дбати кожна людина, – це власне здоров’я. Попри те, що тестування конфіденційне, є люди, які бояться тестуватися з різних причин. Саме тому ми розробили програму відправки оральних тестів на ВІЛ поштою, – розповідає кураторка проєкту ГО «Альтернатива» Анастасія Дьячковська.

OraQuick – це оральний тест на ВІЛ, який має 99% точності за умови дотримання інструкції. Його особливість у тому, що для проведення тесту потрібна слина, а не кров. Перед самотестуванням на ВІЛ необхідно уважно ознайомитися з інструкцією, яка додається, щоб правильно зробити тест та інтерпретувати результат. Зокрема, за 30 хвилин перед тестуванням треба:

утриматися від їжі, нічого не пити, не використовувати засоби для догляду за порожниною рота (не чистити зуби, не використовувати ополіскувачі);

зняти зубні протези або інші засоби, які блокують доступ до ясен.

Щоб отримати результат слід провести спеціальною лопаткою по яснах та робити все згідно з інструкцією. Також варто мати під рукою телефон, щоб зафіксувати час та у разі необхідності зателефонувати соціальному працівникові.

– Хочу акцентувати, що самотестування за допомогою орального тесту рекомендується робити не раніше ніж за три місяці після того, як мали ризиковану поведінку або помітили симптоми інфікування. Якщо зробити тест раніше, результат може бути хибним. Насамперед це пов’язано з тим, що оральний тест OraQuick виявляє антитіла до ВІЛ, а організму людини потрібно до 3 місяців, щоб почати виробляти ці антитіла в тій кількості, яку виявляє тест-система, – зазначає Анастасія Дьячковська.

Нагадаємо, що в пунктах тестування ГО «Альтернатива» також можна безплатно та конфіденційно зробити тест на ВІЛ, сифіліс, гепатити В та С.

Пункти тестування працюють за адресами:

м. Одеса, вул. Хімічна 1/27 – ГО «Альтернатива», запис за номерами: (093) 680-26-34, Тетяна; (096) 572-63-92, Олеся. Графік роботи: пн-пт, 10:00-16:00;

смт Великодолинське, запис за номером: (073) 437-89-97, Сергій. Графік роботи: пн-пт, 10:00-14:00.

Замовлення системи для самотестування стало можливим завдяки впровадженню проєкту «Інновації для подолання епідемії ВІЛ», який в Одеському регіоні реалізує громадська організація «Альтернатива»