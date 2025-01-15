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Подробиці розповіли в поліції Одеської області.

На початку серпня 2024 року молодий чоловік з Буджацької громади вирішив створити ставок для зрошення своєї землі. Він найняв робітників з технікою та переконав їх, що має всі необхідні дозволи для робіт на струмку, який витікає з річки Арса.

Проте дозвільних документів у господаря не було. Поліція разом з екологічною інспекцією виявила, що під час будівництва штучної водойми було знято понад 2 тисячі кубометрів ґрунту на ділянці площею 553 квадратних метрів.

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ставок

Справу вже передано до суду. Окрім можливого обмеження волі, порушнику також можуть заборонити займатися певною діяльністю строком до трьох років.

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