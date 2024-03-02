Агресивний бізнес: як селяни відсудили в орендарів власний ставок

Рішенням Ясенівської сільради 16-гектарний ставок було передано новоствореній громадській спілці рибалок «Чумакова гора». Очолив її місцевий житель Сергій Міщенко. І вже восени водойму зарибнили мальком коропа, товстолобика і білого амура.

Цій радісній для жителів села події передувала судова тяжба з прийшлими бізнесменами, які фактично позбавили селян доступу до водойми, збудованої у 1970 році за сприяння голови колгоспу Григорія Пусара.

Іван Савчук, один з ініціаторів судового позову, розповів, що три орендарі ставка не дозволяли місцевим жителям не лише ловити рибу, напувати корів, поливати городи, а й навіть купатися. Також намагалися відібрати городи і присадибні будівлі, що опинилися у так званій 25-метровій природоохоронній зоні, та погрожували перекрити шлях по дамбі, яка з’єднує дві сільські вулиці, розташовані обабіч водойми. Дізнавшись про це, люди забили на сполох, і сім чоловік подали заяву до суду. Судовий процес тягнуся два роки — з 2010-го по 2012-й.

Відсудивши ставок, 59 людей створили спілку «Чумакова гора», відремонтували гідроспоруду та розробили Статут, за яким зобов’язалися очистити прибережну зону та саму водойму, а також її зарибнити. Тридцять рибалок пожертвували по 500 гривень, щоб придбати у риборозпліднику на Вінниччині малька коропа, білого амура і товстолобика. Це 20 тисяч екземплярів риби середньою наважкою 50 г (загальна вага 400 кг), яких нещодавно підселили до біоресурсів ставка — карасів, щук, окунів, пліток, раків. Задля запобігання вилову риби сітками та засмічення берегів рибоводи запровадили на водоймі чергування.

Щодо любительського лову, то усім бажаючим дозволено ловити на вудку чи спінінг аборигенні види риби. На коропів, товстолобиків і білого амура риболовлю відкривають, коли вони підростають.

Щовесни рибалки запускають нову партію мальків. Також селяни розчистили джерела, які живлять водою їхній ставок, що є безіменною притокою річки Кодими.