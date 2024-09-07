На Одещині фермер перекрив річку

Про незаконну схему «підприємливого» фермера розповіли у прес-службі обласного управління поліції.

Поліцейські встановили, що на початку червня цього року 51-річний мешканець одного з населених пунктів Тарутинської громади самовільно провів днопоглиблювальні роботи в руслі річки Анчокрак та облаштував на ній дамбу, перекривши потік водойми. Він зробив це для того, щоб мілководдя річки стало повнішим і йому зручно було поливати баштанні культури, які він висадив на своїй земельній ділянці, розташованій поблизу.

Для реалізації свого злочинного плану чоловік орендував екскаватор та найняв працівника, якого запевнив у наявності дозвільних документів на проведення відповідних робіт. Після перекриття та розчищення русла річки фермер вивів від водоймища до своєї земельної ділянки трубу, яку сховав під викопаною землею, і майже три місяці поливав на присадибній ділянці баштанні.

У ході розслідування було встановлено, що в результаті своїх протиправних дій чоловік навмисне заволодів поверхневим шаром земель річки загальною площею 0,0150 га та обсягом 199,1 кубічних метрів із земельної ділянки, включеної до складу водного фонду та належить до комунальної власності.

Зібравши достатньо доказів, дізнавачі відділення поліції №2 Болградського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Болградської окружної прокуратури висунули фігуранту звинувачення у незаконному заволодінні поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного фонду в особливо великих розмірах. За цей злочин йому може загрожувати три роки обмеження волі.

Обвинувальний акт скеровано до суду.