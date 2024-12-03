Ремонтні роботи в Одесі: список вулиць, де не буде світла сьогодні

Через профілактичні роботи, які ведуть у ДТЕК Одеські електромережі, деякі абоненти Південного і Центрального РЕМ Одеси 3 грудня до 19:00 залишилися без світла.
Південний РЕМ:
- Абрикосова,-4-105а,
- Ак. Філатова, 31-41,
- Дачна, 4/2,
- Дубовий Гай, 2-57,
- І. та Ю. Лип, 1,
- Лігінська (Макаренка), 1-33,
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в,
- Рибальська, 20,
- Рівності, 84-195,
- Айвазовського (Тімірязєва), 34,
- дор. Фонтанська, 106/37, 106/40,
- пров. 1-й Рівності, 86, 90, 197,
- пров. Абрикосовий, 1-43,
- пров. Рівності, 92,
- пров. Янтарний, 6-8/корп.3.
Ви також можете дізнатися: Графіки вимкнення світла в Одесі на 3 грудня
Центральний РЕМ:
- Ближні Млини (Кондренка), 97-99,
- Йоганна Гена (Бажана), 1-20,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- В. Арнаутська, 33-53,
- Малішевського (Гастело), 9-55,
- Гімназична, 3-30,
- Й. Прибіка (Мінська), 30-49,
- Канатна, 72-78,
- Квіткова, 1-21,
- Квітнева, 20-33/1,
- Клименка, 25-33в,
- Кордонна, 25-74в,
- Косяченка О., 1-54/2,
- М. Арнаутська, 34-59,
- М. Лисенка, 1а-27а,
- Осипова, 37-50/52,
- Пантелеймонівська, 7-56,
- Платанова, 1-126,
- Італійська (Пушкінська), 41-71,
- Радісна, 114, 116,
- С. Ріхтера, 33-109,
- Сільська, 29-44,
- Тесс, 1-43б,
- Туристська, 7а-15,
- Успенська, 61,
- пров. 1-й Бузковий, 1-6,
- пров. 2-й Бузковий, 1-19,
- пров. Бузковий, 2/корп.2,
- пров. Квітковий, 10,
- пров. Килимовий, 5- 9,
- Ольги Благовидової (Кострова), 7- 37а,
- проїзд Бузковий, 1-6.