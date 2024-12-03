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Ремонтні роботи в Одесі: список вулиць, де не буде світла сьогодні

Ремонтні роботи в Одесі: список вулиць, де не буде світла сьогодні

Через профілактичні роботи, які ведуть у ДТЕК Одеські електромережі, деякі абоненти Південного і Центрального РЕМ Одеси 3 грудня до 19:00 залишилися без світла.

Південний РЕМ:

  • Абрикосова,-4-105а,
  • Ак. Філатова, 31-41,
  • Дачна, 4/2,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • І. та Ю. Лип, 1,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в,
  • Рибальська, 20,
  • Рівності, 84-195,
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34,
  • дор. Фонтанська, 106/37,  106/40,
  • пров. 1-й Рівності, 86, 90, 197,
  • пров. Абрикосовий, 1-43,
  • пров. Рівності, 92,
  • пров. Янтарний, 6-8/корп.3.

Ви також можете дізнатися: Графіки вимкнення світла в Одесі на 3 грудня

Центральний РЕМ:

  • Ближні Млини (Кондренка), 97-99,
  • Йоганна Гена (Бажана), 1-20,
  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • В. Арнаутська, 33-53,
  • Малішевського (Гастело), 9-55,
  • Гімназична, 3-30,
  • Й. Прибіка (Мінська), 30-49,
  • Канатна, 72-78,
  • Квіткова, 1-21,
  • Квітнева, 20-33/1,
  • Клименка, 25-33в,
  • Кордонна, 25-74в,
  • Косяченка О., 1-54/2,
  • М. Арнаутська, 34-59,
  • М. Лисенка, 1а-27а,
  • Осипова, 37-50/52,
  • Пантелеймонівська, 7-56,
  • Платанова, 1-126,
  • Італійська (Пушкінська), 41-71,
  • Радісна, 114, 116,
  • С. Ріхтера, 33-109,
  • Сільська, 29-44,
  • Тесс, 1-43б,
  • Туристська, 7а-15,
  • Успенська, 61,
  • пров. 1-й Бузковий, 1-6,
  • пров. 2-й Бузковий, 1-19,
  • пров. Бузковий, 2/корп.2,
  • пров. Квітковий, 10,
  • пров. Килимовий, 5- 9,
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7- 37а,
  • проїзд Бузковий, 1-6.
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