На Одещині знайшли застреленим депутата від “Довіряй справам”

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Видання «Думська» повідомляє, що представник партії «Довіряй справам» Тимофєєв вистрілив собі у голову зі стартового (можливо переробленого) пістолета.

На місці знайшли передсмертну записку, в якій він просить нікого не звинувачувати у тому, що трапилося.

За словами місцевих жителів, Тимофєєв мав проблеми з алкоголем.

Усі деталі та причини інциденту встановлюються правоохоронцями.

Василь Тимофєєв став депутатом Шабської сільської ради у 2020 році як представник одеської обласної організації політичної партії “Довіряй справам”.

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