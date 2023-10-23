На Одещині знайшли застреленим депутата від “Довіряй справам”

На Одещині у власному будинку застрелився депутат Шабської сільради Василь Тимофєєв. Йому був 51 рік.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Видання «Думська» повідомляє, що представник партії «Довіряй справам» Тимофєєв вистрілив собі у голову зі стартового (можливо переробленого) пістолета.
На місці знайшли передсмертну записку, в якій він просить нікого не звинувачувати у тому, що трапилося.
За словами місцевих жителів, Тимофєєв мав проблеми з алкоголем.
Усі деталі та причини інциденту встановлюються правоохоронцями.
Василь Тимофєєв став депутатом Шабської сільської ради у 2020 році як представник одеської обласної організації політичної партії “Довіряй справам”.
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