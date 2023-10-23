В Одесской области нашли застреленным депутата от «Доверяй делам»

В Одесской области в собственном доме застрелился депутат Шабского сельсовета Василий Тимофеев. Ему был 51 год.
Об этом сообщают местные СМИ.
Издание «Думская» сообщает, что представитель партии «Доверяй делам» Тимофеев выстрелил себе в голову из стартового (возможно переделанного) пистолета.
На месте нашли предсмертную записку, в которой он просит никого не винить в случившемся.
По словам местных жителей, у Тимофеева были проблемы с алкоголем.
Все детали и причины инцидента устанавливаются правоохранителями.
Василий Тимофеев стал депутатом Шабского сельского совета в 2020 году как представитель одесской областной организации политической партии «Доверяй делам».
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