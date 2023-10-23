В Одесской области нашли застреленным депутата от «Доверяй делам»

Об этом сообщают местные СМИ.

Издание «Думская» сообщает, что представитель партии «Доверяй делам» Тимофеев выстрелил себе в голову из стартового (возможно переделанного) пистолета.

На месте нашли предсмертную записку, в которой он просит никого не винить в случившемся.

По словам местных жителей, у Тимофеева были проблемы с алкоголем.

Все детали и причины инцидента устанавливаются правоохранителями.

Василий Тимофеев стал депутатом Шабского сельского совета в 2020 году как представитель одесской областной организации политической партии «Доверяй делам».

Читайте также: