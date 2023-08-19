Новости Одессы и Одесской области

На участке трассы Одесса – Рени затруднено движение из-за ДТП

На участке трассы Одесса – Рени затруднено движение из-за ДТП

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области обращает внимание водителей на то, что на автодороге М-15 Одесса-Рени (на г. Бухарест) затруднено движение: сегодня, 19 августа здесь произошло ДТП с участием двух большегрузов.

Дорожная авария случилась вблизи города Татарбунары (со стороны Измаила), на 145-м километре трассы – столкнулись зерновоз и газовоз.

В результате ДТП произошла разгерметизация автоцистерны с газом пропан.

ДТП на трассе Одесса - Рени, 19 августа 2023

Сейчас патрульные полицейские помогают совершить объезд через Татарбунары дорогами местного значения.

Также сообщается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, представители Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, бригада скорой помощи и сотрудники ГСЧС.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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