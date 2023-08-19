На участке трассы Одесса – Рени затруднено движение из-за ДТП

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области обращает внимание водителей на то, что на автодороге М-15 Одесса-Рени (на г. Бухарест) затруднено движение: сегодня, 19 августа здесь произошло ДТП с участием двух большегрузов.
Дорожная авария случилась вблизи города Татарбунары (со стороны Измаила), на 145-м километре трассы – столкнулись зерновоз и газовоз.
В результате ДТП произошла разгерметизация автоцистерны с газом пропан.
Сейчас патрульные полицейские помогают совершить объезд через Татарбунары дорогами местного значения.
Также сообщается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, представители Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, бригада скорой помощи и сотрудники ГСЧС.
Обстоятельства ДТП выясняются.