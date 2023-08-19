На участке трассы Одесса – Рени затруднено движение из-за ДТП

В Одесской области произошло жуткое ДТП: есть погибшие и пострадавшие 16 августа, около десяти часов вечера вблизи села Борисовка Татарбунарской ОТГ Белгород-Днестровского района 40-летний водитель автомобиля «ВАЗ», двигаясь вдоль озера Сасык, не справился с управлением и съехал с грунтовой дороги, в результате чего легковушка упала с обрыва водоем. ПОДРОБНЕЕ

В Одесской области полицейский насмерть сбил пожилую женщину 81-летняя женщина получила смертельные травмы в результате аварии, которая произошла утром 16 августа 2023 года в Белгороде-Днестровском — на нее наехал полицейский. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области. ПОДРОБНЕЕ