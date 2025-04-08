За інформацією інспекції, це вже не перший випадок втручання в систему зливової каналізації на цій ділянці. Раніше, за ініціативи Державної екологічної інспекції, комунальне підприємство «Інфокс» здійснило відключення трьох випусків із приватних домоволодінь по провулку 3-му Магнітогорському та вулиці Магнітогорській. Відключення проводилося методом тампонування.

Однак згодом деякі мешканці самовільно відновили підключення стічних вод до мережі, призначеної виключно для зливу дощових опадів. Такі дії є порушенням законодавства та несуть екологічну загрозу для міського середовища.

Екоінспекція підкреслила, що ситуація перебуває на постійному контролі, і в разі повторних порушень будуть вжиті відповідні заходи згідно з чинним законодавством.

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