По информации инспекции, это уже не первый случай вмешательства в систему ливневой канализации на этом участке. Ранее, по инициативе Государственной экологической инспекции, коммунальное предприятие «Инфокс» осуществило отключение трех выпусков из частных домовладений по переулку 3-му Магнитогорскому и улице Магнитогорской. Отключение проводилось методом тампонирования.

Однако впоследствии некоторые жители самовольно возобновили подключение сточных вод к сети, предназначенной исключительно для слива дождевых осадков. Такие действия являются нарушением законодательства и несут экологическую угрозу для городской среды.

Экоинспекция подчеркнула, что ситуация находится на постоянном контроле, и в случае повторных нарушений будут приняты соответствующие меры согласно действующему законодательству.Ранее мы сообщали о жалобах одесситов относительно того, что на популярном пляже в море течет канализация