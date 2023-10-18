На 19 октября в Одессе объявлено штормовое предупреждение

На завтра, 19 октября, в Одессе объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей во второй половине дня ожидается ветер южного направления с порывами до 15-17 м/с.
Об этом сообщили в Одесском горсовете.
В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить пребывание на улице, особенно пожилых, детей и беременных женщин.
Также в горсовете просят водителей не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.
Кроме того, из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Имеется высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.
В который раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду, —
предупредили в горсовете.