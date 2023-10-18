На 19 октября в Одессе объявлено штормовое предупреждение

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить пребывание на улице, особенно пожилых, детей и беременных женщин.

Также в горсовете просят водителей не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Кроме того, из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Имеется высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

В который раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду, —

предупредили в горсовете.