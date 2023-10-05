Молодий одесит обіцяв легкий прибуток: як не стати жертвою

19-річний одесит розміщував у соцмережі рекламу про додатковий заробіток – люди повинні “інвестувати” йому на банківську картку 400 гривень, а надалі отримати 2000 гривень.

Поліцейські встановили двох одеситок, які потрапили на гачок шахрая. Вони зв’язалися з хлопцем на його месенджер і перерахували гроші.

Знявши гроші, молодик повідомив громадянкам про успішний «внесок» коштів і пояснив, що отримати прибуток вони зможуть лише після оплати комісійного збору за банківський переказ у сумі 1109 гривень. Одна жінка виконала і цю умову, а друга, запідозривши недобре, відмовилася. Після цього хлопець заблокував обох потерпілих.

Поліцейські встановили особу шахрая. Йому повідомили про підозру.

За вчинене юнакові загрожує штраф від 51000 до 68000 гривень, або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Наразі правоохоронці встановлюють інших постраждалих та просять звернутися з відповідною заявою до поліції.

Фінансові афери та як не потрапити

Фінансовий світ — одна з найскладніших та найвразливіших сфер діяльності, де шахрайство процвітає.

Обман у сфері фінансів може набувати різних форм, від шахрайства в інтернеті та крадіжки особистих даних до фінансових пірамід та схем «швидких грошей». Важливо бути обізнаним з різними способами обману і знати, як уберегтися від них.

Деякі поширені види обману у фінансовій сфері:

Фішингові атаки: шахраї намагаються отримати доступ до ваших фінансових даних, надсилаючи вам фальшиві електронні листи або створюючи фальшиві сайти.

Схеми “швидких грошей”: шахраї обіцяють короткострокові інвестиції з високою прибутковістю, але насправді використовують кошти останніх учасників схеми для виплати попереднім.

Крадіжка особистих даних: шахраї можуть вкрасти вашу особисту інформацію, таку як номери банківських карток або СНІЛЗ, та використовувати її для скоєння фінансових злочинів.

Шахрайство із кредитами: шахраї можуть видати підроблені кредити або використовувати некоректні умови для обману клієнтів.

Викрадення та клонування банківських карток: шахраї можуть красти інформацію з вашої банківської картки, а потім клонувати її для здійснення фінансових операцій.

Як захистити себе від обману у сфері фінансів?

Будьте підозрілими: не вірте надто хорошим реченням, особливо якщо вони звучать надто привабливо. Перевіряйте інформацію перед тим, як робити будь-які фінансові операції.

Визначте справжність сайтів та листів: перевірте URL-адресу сайту і переконайтеся, що він починається з https:// і має захищене підключення. Будьте обережні з електронними листами, особливо з проханнями надати особисту інформацію.

Не довіряйте свої особисті дані: не передавайте особисті дані телефоном або електронною поштою, якщо ви не впевнені в надійності одержувача.

Захистіть свої фінансові облікові записи: використовуйте надійні паролі та не діліться ними з іншими людьми. Регулярно перевіряйте свої банківські операції та моніторте свої фінансові облікові записи.

Зверніться за допомогою: якщо ви стали жертвою шахрайства або виявили підозрілі дії, негайно зв’яжіться з банком або поліцією та повідомте про те, що сталося.

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