Молодой одессит обещал легкую прибыль: как не стать жертвой

19-летний одессит размещал в соцсети рекламу о дополнительном заработке — люди должны «инвестировать» ему на банковскую карту 400 гривен, а в дальнейшем получить 2000 гривен.

Полицейские установили двух одесситок, попавших на крючок мошенника. Они связались с парнем по ссылке на его мессенджер и перечислили деньги.

Сняв деньги, молодой человек сообщил гражданкам об успешном «вкладе» средств и объяснил, что получить прибыль они смогут только после оплаты комиссионного сбора за банковский перевод в сумме 1109 гривен. Одна женщина выполнила и это условие, а вторая, заподозрив неладное, отказалась. После этого парень заблокировал обоих потерпевших.

Полицейские установили личность мошенника. Ему сообщили о подозрении.

За совершенное юноше грозит штраф от трех тысяч до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет от 51000 до 68000 гривен, или исправительные работы на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет , или лишение свободы сроком до трех лет.

Сейчас правоохранители устанавливают других пострадавших и просят обратиться с соответствующим заявлением в полицию.

Финансовые аферы и как не попасться

Финансовый мир — одна из самых сложных и уязвимых сфер деятельности, где мошенничество процветает.

Обман в сфере финансов может принимать разные формы, от мошенничества в интернете и кражи личных данных до финансовых пирамид и схем «быстрых денег». Важно быть осведомленным о различных способах обмана и знать, как уберечься от них.

Некоторые распространенные виды обмана в финансовой сфере:

Фишинговые атаки: мошенники пытаются получить доступ к вашим финансовым данным, отправляя вам поддельные электронные письма или создавая фальшивые сайты.

Схемы «быстрых денег»: мошенники обещают краткосрочные инвестиции с высокой доходностью, но на самом деле используют средства последних участников схемы для выплаты предыдущим.

Кража личных данных: мошенники могут украсть вашу личную информацию, такую как номера банковских карт или СНИЛС, и использовать ее для совершения финансовых преступлений.

Мошенничество с кредитами: мошенники могут выдать поддельные кредиты или использовать некорректные условия для обмана клиентов.

Похищение и клонирование банковских карт: мошенники могут воровать информацию с вашей банковской карты, а затем клонировать ее для совершения финансовых операций.

Как защитить себя от обмана в сфере финансов?

Будьте подозрительными: не верьте слишком хорошим предложениям, особенно если они звучат слишком привлекательно. Проверяйте информацию перед тем, как совершать какие-либо финансовые операции.

Определите подлинность сайтов и писем: проверьте URL-адрес сайта и убедитесь, что он начинается с «https://» и имеет защищенное подключение. Будьте осторожны с электронными письмами, особенно с просьбами предоставить личную информацию.

Не доверяйте свои личные данные: не передавайте личные данные по телефону или электронной почте, если вы не уверены в надежности получателя.

Защитите свои финансовые аккаунты: используйте надежные пароли и не делитесь ими с другими людьми. Регулярно проверяйте свои банковские операции и мониторьте свои финансовые аккаунты.

Обратитесь за помощью: если вы стали жертвой мошенничества или обнаружили подозрительные действия, немедленно свяжитесь с банком или полицией и сообщите о произошедшем.

Читайте также: Возможности искусственного интеллекта стали использовать мошенники