Погода в Одесі та області 6 жовтня: п’ятниця може бути мокрою

За прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, вночі 6 жовтня можливий дощ. А от день буде теплим та без опадів. Деталі нижче.
Прогноз погоди у місті Одеса на 6 жовтня
Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів. Погода в північних областях Вдень без опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 14-16°С, вдень 21-23°С.
Яка погода буде на Одещині 6 жовтня
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, місцями гроза. Погода в північних областях Вдень без опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 11-16°С, вдень 19-24°С.
На автошляхах області видимість добра.