МіГ злітає, але не стріляє: військові відповіли, чи потрібна тривога

Через зліт російських літаків МіГ-31 – потенційного носія ракет Х-47 «Кинжал» в Україні по кілька годин тривають повітряні тривоги. Тому суспільство турбує наболіле питання доречності тривог при злеті МІГів. А військові вважають, що повітряними тривогами не слід нехтувати, бо зліт кожного бомбардувальника несе потенційну небезпеку.
Тому схема оповіщення населення у разі зльоту російських літаків МіГ-31 не зміниться. Про це повідомив Юрій Ігнат, представник командування Повітряних сил ЗСУ.
Кілька днів тому в соцмережах піднявся галас стосовно того, що в той час, коли вся країна стає «червоною», українські міста виявляються практично «паралізованими»: не працюють ні державні установи, ні навчальні заклади, неможливо потрапити до супермаркетів, стоїть «на паузі» громадський транспорт.
Ігнат повідомив, що Повітряні сили не отримали вказівок щодо того, як сповіщати населення у разі злету МіГ-31. Але повітряні тривоги будуть оголошуватися в будь-якому разі – зліт ударних БПЛА, ракетна небезпека, загроза РСЗВ чи зліт тактичної авіації.
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Що стосується МІГів, то військовий пояснив – інколи є інформація, що МІГ злетів з ракетою, інколи – що без ракети. Але інколи такої інформації військові не мають. Тому ризикувати безпекою українців вони не будуть. А значить тривоги оголошуватимуться при кожному злеті стратегічного бомбардувальника.
Для нас не зміниться схема оповіщення населення. Ми намагаємося це робити якомога швидше на офіційному телеграм-каналі. Щодо того, який рівень загрози буде, іншими словами, в який колір малювати карту, – це буде ухвалено на вищому рівні, –
пояснив представник командування Повітряних сил ЗСУ.