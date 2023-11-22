МіГ злітає, але не стріляє: військові відповіли, чи потрібна тривога

Тому схема оповіщення населення у разі зльоту російських літаків МіГ-31 не зміниться. Про це повідомив Юрій Ігнат, представник командування Повітряних сил ЗСУ.

Кілька днів тому в соцмережах піднявся галас стосовно того, що в той час, коли вся країна стає «червоною», українські міста виявляються практично «паралізованими»: не працюють ні державні установи, ні навчальні заклади, неможливо потрапити до супермаркетів, стоїть «на паузі» громадський транспорт.

Ігнат повідомив, що Повітряні сили не отримали вказівок щодо того, як сповіщати населення у разі злету МіГ-31. Але повітряні тривоги будуть оголошуватися в будь-якому разі – зліт ударних БПЛА, ракетна небезпека, загроза РСЗВ чи зліт тактичної авіації.

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Що стосується МІГів, то військовий пояснив – інколи є інформація, що МІГ злетів з ракетою, інколи – що без ракети. Але інколи такої інформації військові не мають. Тому ризикувати безпекою українців вони не будуть. А значить тривоги оголошуватимуться при кожному злеті стратегічного бомбардувальника.

Для нас не зміниться схема оповіщення населення. Ми намагаємося це робити якомога швидше на офіційному телеграм-каналі. Щодо того, який рівень загрози буде, іншими словами, в який колір малювати карту, – це буде ухвалено на вищому рівні, –

пояснив представник командування Повітряних сил ЗСУ.