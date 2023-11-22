МиГ взлетает, но не стреляет: военные ответили, нужна ли тревога

Поэтому схема оповещения населения при взлете российских самолетов МиГ-31 не изменится. Об этом сообщил Юрий Игнат, представитель командования Воздушных сил ВСУ.

Несколько дней назад в соцсетях поднялась шумиха о том, что в то время, когда вся страна становится «красной», украинские города оказываются практически «парализованными»: не работают ни государственные учреждения, ни учебные заведения, невозможно попасть в супермаркеты, стоит на паузе» общественный транспорт.

Игнат сообщил, что Воздушные силы не получили указаний по поводу того, как извещать население в случае взлета МиГ-31. Но воздушные тревоги будут объявляться в любом случае – взлет ударных БПЛА, ракетная опасность, угроза РСЗО или взлет тактической авиации.

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Что касается МИГов, то военный объяснил – иногда есть информация, что МИГ взлетел с ракетой, иногда – что без ракеты. Но иногда такой информации у военных нет. Потому рисковать безопасностью украинцев они не будут. А значит, тревоги будут оглашаться при каждом взлете стратегического бомбардировщика.

Для нас не изменится схема оповещения населения. Мы стараемся это делать как можно скорее на официальном телеграм-канале. Что касается того, какой уровень угрозы будет, иными словами, в какой цвет рисовать карту – это будет принято на высшем уровне, —

объяснил представитель командования Воздушных сил ВСУ.