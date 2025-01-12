Наша планета вже понад два тижні перебуває під впливом підвищеної геомагнітної активності. За прогнозами науковців, сьогодні очікується значне посилення магнітної бурі – індекс К досягне позначки 5.

Такі космічні явища можуть суттєво вплинути на здоров’я метеочутливих людей. Серед типових симптомів – нудота, мігрень, загальна слабкість та загострення хронічних захворювань.

Щоб мінімізувати негативний вплив магнітної бурі на організм, фахівці радять дотримуватися кількох важливих рекомендацій. Насамперед, забезпечте собі повноцінний відпочинок та здоровий сон. Не забувайте про помірну фізичну активність – ранкова гімнастика допоможе тримати організм у тонусі.

Особливу увагу приділіть харчуванню – воно має бути збалансованим та легким. Важливо також підтримувати водний баланс, випиваючи достатню кількість чистої води протягом дня. І намагайтеся обмежити час, проведений перед екранами електронних пристроїв, адже це створює додаткове навантаження на нервову систему.