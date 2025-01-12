Магнитная буря, головная боль
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Наша планета уже более двух недель находится под влиянием повышенной геомагнитной активности. По прогнозам ученых, сегодня ожидается значительное усиление магнитной бури – индекс К достигнет отметки 5.

Такие космические явления могут оказать существенное влияние на здоровье метеочувствительных людей. Среди типичных симптомов – тошнота, мигрень, общая слабость и обострение хронических заболеваний.

Чтобы минимизировать негативное влияние магнитной бури на организм, специалисты советуют придерживаться нескольких важных рекомендаций. Прежде всего, обеспечьте себе полноценный отдых и здоровый сон. Не забывайте об умеренной физической активности – утренняя гимнастика поможет держать организм в тонусе.

Особое внимание уделите питанию – оно должно быть сбалансированным и легким. Важно также поддерживать водный баланс, выпивая достаточное количество чистой воды в течение дня. И старайтесь ограничить время, проведенное перед экранами электронных устройств, ведь это создает дополнительную нагрузку на нервную систему.

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