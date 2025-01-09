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Метапневмовірус: в Одеській області підтверджено 7 нових випадків зараження

Метапневмовірус: в Одеській області підтверджено 7 нових випадків зараження

У поточному епідсезоні в Одеській області зафіксовано вже 7 випадків інфікування метапневмовірусом, з яких 5 – у дітей. Обійшлося без важких і летальних випадків.

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Такі дані станом на 5 січня публікує пресслужба Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Минулого епідсезону 2023-2024 років в області лабораторно підтверджено 28 випадків, 60% з яких – у дітей. Повідомляється, що було досліджено 444 зразки біоматеріалу, з яких позитивними на метапневмовірус були 120 зразків.

Інфікування метапневмовірусом зазвичай викликає симптоми, схожі на застуду: нежить, кашель, підвищену температуру. Медики зазначають, що захворювання частіше має легку форму, але може бути важким із розвитком дихальної недостатності.

Специфічного лікування метапневмовірусної інфекції немає. Лікування зазвичай спрямоване на полегшення симптомів. Головні правила, які допоможуть уникнути поширення хвороби: захворів – сиди вдома і частіше мийте руки.

Новини про виникнення метапневмовірусної інфекції викликали обговорення в усьому світі. За останні кілька днів у Китаї стався раптовий сплеск респіраторних захворювань, спричинених метапневмовірусом. Це нагадує події на початку пандемії COVID-19. Однак у нашому регіоні тенденції до розвитку спалаху метапневмовірусу не спостерігається, зазначають медики.

 

 

 

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