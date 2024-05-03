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Довгожителька Одеської області відсвяткувала свій 105-й день народження

Довгожителька Одеської області відсвяткувала свій 105-й день народження

Жителька Подільська Одеської області Лідія Францівна Стратулат відсвяткувала 105-ту річницю від дня народження.

Про це повідомили у Подільській міськраді.

Лідія Францівна – ветеран війни, учасник трудового фронту, якій багато що довелося пережити на своєму довгому життєвому шляху. При цьому ювілярка не втратила найкращих людських якостей, залишається доброю, щирою, має гарну пам’ять. Вона – добрий приклад для своїх дітей та онуків, зазначили у мерії.

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Привітати довгожительку приїхали представники місцевої влади.

“Довгожителі – це жива історія нашого краю, кланяємось Вашій життєвій мудрості, багатому досвіду. Сердечно вдячні Вам за Вашу невтомну працю, життєву стійкість і мудрість. Бажаю міцного здоров’я, щастя, радості та ще довгих років життя в такому ж оптимістичному настрої, – побажала жінці заступник мера Подільська Марія Мазур.

Нагадаємо, дванадцятирічна Софія Тепла з Подольська зуміла встановити два світові рекорди.

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