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Долгожительница Одесской области отпраздновала свой 105-й день рождения

Долгожительница Одесской области отпраздновала свой 105-й день рождения

Жительница Подольска Одесской области Лидия Францевна Стратулат отпраздновала 105-ю годовщину со дня своего рождения.

Об этом сообщили в Подольском горсовете.

Лидия Францевна – ветеран войны, участник трудового фронта, которой многое пришлось пережить на своем долгом жизненном пути. При этом юбилярша не потеряла лучших человеческих качеств, остается доброй, искренней, имеет хорошую память. Она — хороший пример для своих детей и внуков, отметили в мэрии.

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Поздравить долгожительницу приехали представители местной власти.

«Долгожители – это живая история нашего края, кланяемся Вашей жизненной мудрости, богатому опыту. Сердечно благодарны Вам за Ваш неутомимый труд, жизненную стойкость и мудрость. Желаю крепкого здоровья, счастья, радости и еще долгих лет жизни в таком же оптимистическом настроении, — пожелала женщине заместитель мэра Подольска Мария Мазур.

Напомним, двенадцатилетняя София Теплая из Подольска сумела установить два мировых рекорда.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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