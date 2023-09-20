Масштабне відключення світла в Одесі 20 вересня: адреса

У ДТЕК «Одеські електромережі» повідомляють про проведення аварійно-відновлювальних робіт у середу, 20 вересня. Сотні одеситів залишаться без світла.

Південний РЕМ

Світла не буде до 18:00

“Зелений мис”,

товариство садівників, 133,

Свободи просп., 32, 36,

СТ Зелений Мис, 1,

Товариство рибалок-любителів, 1,

Чуковського Корнія, 5/63.

Центральний РЕМ

Світла не буде до 19:00

2-а Лагерна вул.,2-40,

2-й Лермонтовський пров.,1, 1А, 5, 5А, 7,

Багрицького вул.,9Б,

Багрицького вул., 9-71б,

Базарна вул.,110, 116, 118,

Бреуса вул. 1-43а,

Велика Арнаутська вул.,1, 1/1, 1/2, 5, 7, 7А,

Весіння вул.,1-13А,

Віри Інбер вул.,2, 4, 7, 8, 9, 10,

Глиняна вул.,1-28/1

Дворянська вул., 6-15б,

Квітковий пров.,1-38

Кедровий пров.1, 1А, 1В, 15, 17,

Кибальчича вул.1-27,

Красний пров.4, 6, 8, 8/10

Кристаловського вул.,1А-40,

Кристаловського вул.,1А-40, Кропивницького вул. 1А,-14,

Леонтовича вул.,8,

Лермонтовський пров., 1а-13,

Лідерсівський бульвар вул .,21,

Лідерсівський бульв.19/21, 21, 21В,

Луганська вул.,2,-20,

Люстдорфська дорога вул.,8-18А,

Люстдорфський пров.,8,

Малиновського Маршала вул.,4-62,

Обсерваторний пров.,2/4, 2/6, 6,

Овражний пров.,4-18А,

Олександра Юрженка пров.1-20 ,

Пастера вул. 52, 54, 56,

Перовської Софії вул.1А-30,

Республіканська вул.,1-9,

Садова вул.14, 16, 18,

Тимошенка Олександра вул.,1-42,

Фігнер Віри вул.,1-14,

Цегельнозаводська вул.,1-17а,

Чорноморська вул.2-14В

Світла не буде до 17:00

Ніжинська вул.46-75/10,

Степана Олійника узвіз,6,

Утьосова вул.14, 14/1, 14/21, 14/59, 14/64

Північний РЕМ

Світла не буде до 19:00

3-я Вулиця, ,25, 25А, 25Б, 25В,

4-а Вулиця,345-58а,

Агрономічна вул.,60-223,

Агрономічний пров. 1-8а,

Академіка Панкратової вул.1-31а,

Біляївська вул.1- 9,

Вітчизняна вул.3-34,

Володимира Хавкіна вул.,1-31,

Грушевського вул. 39/1,корпус3,39/1,корпус4,39/1,корпус5,39/3,корпус1, 39/3, корпус 2,

Добровольського просп.,100, 102, 104, 110Б, 133, 135, 137,

Зелений просп.,2-31,

Зоринська вул.,20-,32

Іспанська вул.,10-36а,

Іспанський пров.17,

Кільовий пров.1-9А,

Кільцева вул.,2, 7, 10, 12,

Ковиловий пров., 1А-17,

Котляревського вул.,12Б,

Миколи Міхновського вул.,1-63,

Нежданової ,1-69, вул.,

Нежданової пров.,1-8,

Новий пров.1А-14а,

Оранжерейний пров.,1-20а,

Павлодарська вул.,1А-28а,

Паркова вул. 66, 70,

Пестеля вул., 1, 3, 7, 9, 13, 19, 25, 25А,

Петра Колнишевського пров.1-10,

Промислова вул.,

8Л Професора Коровицького вул.,1-84,

Проценко вул., 50/1, 50/2, 50/3,

Самодіяльна вул.,2-34б,

Селищна вул.,19-35а,

Селищний пров.,3-11,

Сергія Ядова вул.16А, 16Б, 16В,

Тарутинська вул.1-11,

Хутірська вул. ,1-95г,

Цебриковська вул.1А-13а,

Шахтинский пров.,1-46,

Шебелінський пров. 1-16,

Ядова вул.,16А, 16В,

4-й Деревообробний пров.,1-117,

Плієва вул.1Б, 1В, 1В,Б

Світла не буде до 18:00

Кругова вул.,1-58,

Круговий пров.,1а-13,

Крушельницького вул.,1-37,

Крушельницькой пров.1-5А,

Людмили Гінзбург пров.1А-12б,

Мастерскій пров.,1А-11,

Миколи Міхновського вул.,1-63,

Михайла Грушевського вул.,6-39/3 корпус5,

Мічурина вул.,1-44А,

Молодіжна вул.,1А-49.

Нагадаємо, що в Одесі можна підключити інтернет без світла. Для цього вам потрібно підключитися до мережі оптоволокном, використовуючи технологію GPON. Про компанії, які надають таку послугу, умови підключення та їх вартість, ви можете дізнатися, перейшовши на посилання вище.