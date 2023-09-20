Масштабное отключение света в Одессе 20 сентября: адреса

В ДТЭК «Одесские электросети» сообщают о проведении аварийно-восстановительных работ в среду, 20 сентября. Сотни одесситов останутся без света.

Южный РЭС

Света не будет до 18:00

«Зеленый мыс»,

общество садоводов, 133,

Свободы просп., 32, 36,

СТ Зеленый Мыс, 1,

Общество рыбаков-любителей, 1,

Чуковского Корния, 5/63

Центральный РЭС

Света не будет до 19:00

2-я Лагерная ул., 2-40,

2-й Лермонтовский пер., 1, 1А, 5, 5А, 7,

Багрицкого ул., 9Б,

Багрицкого ул., 9-71б,

Базарная ул., 110, 116, 118,

Бреуса ул. 1-43а,

Большая Арнаутская ул.,1, 1/1, 1/2, 5, 7, 7А,

Весенняя ул.,1-13А,

Веры Инбер ул.,2, 4, 7, 8, 9, 10,

Глиняная ул.,1-28/1

Дворянская ул., 6-15б,

Цветочный пер.,1-38

Кедровый пер.1, 1А, 1В, 15, 17,

Кибальчича ул.1-27,

Красный пер.4, 6, 8, 8/10

Кристаловского ул., 1А-40,

Кропивницкого ул. 1А,-14,

Леонтовича ул.,8,

Лермонтовский пер., 1а-13,

Лидерсовский бульвар ул.,21,

Лидерсовский бульв.19/21, 21, 21В,

Луганская ул.,2,-20,

Люстдорфская дорога ул. ,8-18А,

Люстдорфский пер.,8,

Малиновского Маршала ул.,4-62,

Обсерваторный пер.,2/4, 2/6, 6,

Овражный пер.,4-18А,

Александра Юрженко пер.1-20,

Пастера ул. 52, 54, 56,

Перовской Софии ул.1А-30,

Республиканская ул.,1-9,

Садовая ул.14, 16, 18,

Тимошенко Александра ул.,1-42,

Фигнер Веры ул.,1-14,

Кирпичнозаводская ул.,1-17а,

Черноморская ул.2-14В.

Света не будет до 17:00

Нежинская ул.46-75/10,

Степана Олейника спуск,6,

Утесова ул.14, 14/1, 14/21, 14/59, 14/64

Северный РЭС

Света не будет до 19:00

3-я Улица, ,25, 25А, 25Б, 25В,

4-я Улица,345-58а,

Агрономическая ул.,60-223,

Агрономический пер. 1-8а,

Академика Панкратовой ул.1-31а,

Беляевская ул.1-9,

Отечественная ул.3-34,

Владимира Хавкина ул.,1-31,

Грушевского ул. 39/1, корпус3,39/1, корпус4,39/1, корпус5,39/3, корпус1, 39/3, корпус 2,

Добровольского просп., 100, 102, 104, 110Б, 133, 135, 137,

Зеленый просп.,2-31,

Зоринская ул.,20-,32

Испанская ул.,10-36а,

Испанский пер.17,

Килевой пер.1-9А,

К ольцевая ул.,2, 7, 10, 12,

Колыжный пер. , 1А-17,

Котляревского ул.,12Б,

Николая Михновского ул.,1-63,

Неждановой ,1-69, ул.,

Неждановой пер.,1-8,

Новый пер.1А-14а,

Оранжерейный пер.,1- 20а,

Павлодарская ул., 1А-28а,

Парковая ул. 66, 70,

Пестеля ул., 1, 3, 7, 9, 13, 19, 25, 25А,

Петра Колнышевского пер.1-10,

Промышленная ул., 8Л

Профессора Коровицкого ул.,1-84,

Проценко ул., 50/1, 50/2, 50/3,

Самодеятельная ул., 2-34б,

Поселковая ул., 19-35а,

Поселковый пер., 3-11,

Сергея Ядова ул.16А, 16Б, 16В,

Тарутинская ул. -11,

Хуторская ул. , 1-95г,

Цебриковская ул.1А-13а,

Шахтинский пер., 1-46,

Шебелинский пер. 1-16,

Ядова ул.,16А, 16В,

4-й Деревообрабатывающий пер.,1-117,

Плиева ул.1Б, 1В, 1В,Б

Света не будет до 18:00

Круговая ул.,1-58,

Круговой пер.,1а-13,

Крушельницкого ул.,1-37,

Крушельницкой пер.1-5А,

Людмилы Гинзбург пер.1А-12б,

Мастерский пер.,1А-11,

Николая Михновского ул.,1-63,

Михаила Грушевского ул.,6-39/3 корпус5,

Мичурина ул.,1-44А,

Молодежная ул.,1А-49.

Напомним, в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.