Масштабное отключение света в Одессе 20 сентября: адреса

В ДТЭК «Одесские электросети» сообщают о проведении аварийно-восстановительных работ в среду, 20 сентября. Сотни одесситов останутся без света.
Южный РЭС
Света не будет до 18:00
- «Зеленый мыс»,
- общество садоводов, 133,
- Свободы просп., 32, 36,
- СТ Зеленый Мыс, 1,
- Общество рыбаков-любителей, 1,
- Чуковского Корния, 5/63
Центральный РЭС
Света не будет до 19:00
- 2-я Лагерная ул., 2-40,
- 2-й Лермонтовский пер., 1, 1А, 5, 5А, 7,
- Багрицкого ул., 9Б,
- Багрицкого ул., 9-71б,
- Базарная ул., 110, 116, 118,
- Бреуса ул. 1-43а,
- Большая Арнаутская ул.,1, 1/1, 1/2, 5, 7, 7А,
- Весенняя ул.,1-13А,
- Веры Инбер ул.,2, 4, 7, 8, 9, 10,
- Глиняная ул.,1-28/1
- Дворянская ул., 6-15б,
- Цветочный пер.,1-38
- Кедровый пер.1, 1А, 1В, 15, 17,
- Кибальчича ул.1-27,
- Красный пер.4, 6, 8, 8/10
- Кристаловского ул., 1А-40,
- Кропивницкого ул. 1А,-14,
- Леонтовича ул.,8,
- Лермонтовский пер., 1а-13,
- Лидерсовский бульвар ул.,21,
- Лидерсовский бульв.19/21, 21, 21В,
- Луганская ул.,2,-20,
- Люстдорфская дорога ул. ,8-18А,
- Люстдорфский пер.,8,
- Малиновского Маршала ул.,4-62,
- Обсерваторный пер.,2/4, 2/6, 6,
- Овражный пер.,4-18А,
- Александра Юрженко пер.1-20,
- Пастера ул. 52, 54, 56,
- Перовской Софии ул.1А-30,
- Республиканская ул.,1-9,
- Садовая ул.14, 16, 18,
- Тимошенко Александра ул.,1-42,
- Фигнер Веры ул.,1-14,
- Кирпичнозаводская ул.,1-17а,
- Черноморская ул.2-14В.
Света не будет до 17:00
- Нежинская ул.46-75/10,
- Степана Олейника спуск,6,
- Утесова ул.14, 14/1, 14/21, 14/59, 14/64
Северный РЭС
Света не будет до 19:00
- 3-я Улица, ,25, 25А, 25Б, 25В,
- 4-я Улица,345-58а,
- Агрономическая ул.,60-223,
- Агрономический пер. 1-8а,
- Академика Панкратовой ул.1-31а,
- Беляевская ул.1-9,
- Отечественная ул.3-34,
- Владимира Хавкина ул.,1-31,
- Грушевского ул. 39/1, корпус3,39/1, корпус4,39/1, корпус5,39/3, корпус1, 39/3, корпус 2,
- Добровольского просп., 100, 102, 104, 110Б, 133, 135, 137,
- Зеленый просп.,2-31,
- Зоринская ул.,20-,32
- Испанская ул.,10-36а,
- Испанский пер.17,
- Килевой пер.1-9А,
- Кольцевая ул.,2, 7, 10, 12,
- Колыжный пер. , 1А-17,
- Котляревского ул.,12Б,
- Николая Михновского ул.,1-63,
- Неждановой ,1-69, ул.,
- Неждановой пер.,1-8,
- Новый пер.1А-14а,
- Оранжерейный пер.,1- 20а,
- Павлодарская ул., 1А-28а,
- Парковая ул. 66, 70,
- Пестеля ул., 1, 3, 7, 9, 13, 19, 25, 25А,
- Петра Колнышевского пер.1-10,
- Промышленная ул., 8Л
- Профессора Коровицкого ул.,1-84,
- Проценко ул., 50/1, 50/2, 50/3,
- Самодеятельная ул., 2-34б,
- Поселковая ул., 19-35а,
- Поселковый пер., 3-11,
- Сергея Ядова ул.16А, 16Б, 16В,
- Тарутинская ул. -11,
- Хуторская ул. , 1-95г,
- Цебриковская ул.1А-13а,
- Шахтинский пер., 1-46,
- Шебелинский пер. 1-16,
- Ядова ул.,16А, 16В,
- 4-й Деревообрабатывающий пер.,1-117,
- Плиева ул.1Б, 1В, 1В,Б
Света не будет до 18:00
- Круговая ул.,1-58,
- Круговой пер.,1а-13,
- Крушельницкого ул.,1-37,
- Крушельницкой пер.1-5А,
- Людмилы Гинзбург пер.1А-12б,
- Мастерский пер.,1А-11,
- Николая Михновского ул.,1-63,
- Михаила Грушевского ул.,6-39/3 корпус5,
- Мичурина ул.,1-44А,
- Молодежная ул.,1А-49.
Напомним, в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.