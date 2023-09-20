Новости Одессы и Одесской области

Масштабное отключение света в Одессе 20 сентября: адреса

Масштабное отключение света в Одессе 20 сентября: адреса

В ДТЭК «Одесские электросети» сообщают о проведении аварийно-восстановительных работ в среду, 20 сентября. Сотни одесситов останутся без света.

Южный РЭС

Света не будет до 18:00

  • «Зеленый мыс»,
  • общество садоводов, 133,
  • Свободы просп., 32, 36,
  • СТ Зеленый Мыс, 1,
  • Общество рыбаков-любителей, 1,
  • Чуковского Корния, 5/63

Центральный РЭС

Света не будет до 19:00

  • 2-я Лагерная ул., 2-40,
  • 2-й Лермонтовский пер., 1, 1А, 5, 5А, 7,
  • Багрицкого ул., 9Б,
  • Багрицкого ул., 9-71б,
  • Базарная ул., 110, 116, 118,
  • Бреуса ул. 1-43а,
  • Большая Арнаутская ул.,1, 1/1, 1/2, 5, 7, 7А,
  • Весенняя ул.,1-13А,
  • Веры Инбер ул.,2, 4, 7, 8, 9, 10,
  • Глиняная ул.,1-28/1
  • Дворянская ул., 6-15б,
  • Цветочный пер.,1-38
  • Кедровый пер.1, 1А, 1В, 15, 17,
  • Кибальчича ул.1-27,
  • Красный пер.4, 6, 8, 8/10
  • Кристаловского ул., 1А-40,
  • Кропивницкого ул. 1А,-14,
  • Леонтовича ул.,8,
  • Лермонтовский пер., 1а-13,
  • Лидерсовский бульвар ул.,21,
  • Лидерсовский бульв.19/21, 21, 21В,
  • Луганская ул.,2,-20,
  • Люстдорфская дорога ул. ,8-18А,
  • Люстдорфский пер.,8,
  • Малиновского Маршала ул.,4-62,
  • Обсерваторный пер.,2/4, 2/6, 6,
  • Овражный пер.,4-18А,
  • Александра Юрженко пер.1-20,
  • Пастера ул. 52, 54, 56,
  • Перовской Софии ул.1А-30,
  • Республиканская ул.,1-9,
  • Садовая ул.14, 16, 18,
  • Тимошенко Александра ул.,1-42,
  • Фигнер Веры ул.,1-14,
  • Кирпичнозаводская ул.,1-17а,
  • Черноморская ул.2-14В.

Света не будет до 17:00

  • Нежинская ул.46-75/10,
  • Степана Олейника спуск,6,
  • Утесова ул.14, 14/1, 14/21, 14/59, 14/64

Северный РЭС

Света не будет до 19:00

  • 3-я Улица, ,25, 25А, 25Б, 25В,
  • 4-я Улица,345-58а,
  • Агрономическая ул.,60-223,
  • Агрономический пер. 1-8а,
  • Академика Панкратовой ул.1-31а,
  • Беляевская ул.1-9,
  • Отечественная ул.3-34,
  • Владимира Хавкина ул.,1-31,
  • Грушевского ул. 39/1, корпус3,39/1, корпус4,39/1, корпус5,39/3, корпус1, 39/3, корпус 2,
  • Добровольского просп., 100, 102, 104, 110Б, 133, 135, 137,
  • Зеленый просп.,2-31,
  • Зоринская ул.,20-,32
  • Испанская ул.,10-36а,
  • Испанский пер.17,
  • Килевой пер.1-9А,
  • Кольцевая ул.,2, 7, 10, 12,
  • Колыжный пер. , 1А-17,
  • Котляревского ул.,12Б,
  • Николая Михновского ул.,1-63,
  • Неждановой ,1-69, ул.,
  • Неждановой пер.,1-8,
  • Новый пер.1А-14а,
  • Оранжерейный пер.,1- 20а,
  • Павлодарская ул., 1А-28а,
  • Парковая ул. 66, 70,
  • Пестеля ул., 1, 3, 7, 9, 13, 19, 25, 25А,
  • Петра Колнышевского пер.1-10,
  • Промышленная ул., 8Л
  • Профессора Коровицкого ул.,1-84,
  • Проценко ул., 50/1, 50/2, 50/3,
  • Самодеятельная ул., 2-34б,
  • Поселковая ул., 19-35а,
  • Поселковый пер., 3-11,
  • Сергея Ядова ул.16А, 16Б, 16В,
  • Тарутинская ул. -11,
  • Хуторская ул. , 1-95г,
  • Цебриковская ул.1А-13а,
  • Шахтинский пер., 1-46,
  • Шебелинский пер. 1-16,
  • Ядова ул.,16А, 16В,
  • 4-й Деревообрабатывающий пер.,1-117,
  • Плиева ул.1Б, 1В, 1В,Б

Света не будет до 18:00

  • Круговая ул.,1-58,
  • Круговой пер.,1а-13,
  • Крушельницкого ул.,1-37,
  • Крушельницкой пер.1-5А,
  • Людмилы Гинзбург пер.1А-12б,
  • Мастерский пер.,1А-11,
  • Николая Михновского ул.,1-63,
  • Михаила Грушевского ул.,6-39/3 корпус5,
  • Мичурина ул.,1-44А,
  • Молодежная ул.,1А-49.

Напомним,  в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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