Сьогодні, 17 лютого, в Україні діють аварійні відключення світла. Причина – наслідки російських атак на енергооб’єкти.

В Укренерго уточнили, що насамперед відключатимуть промислових споживачів і бізнес, обмеження для побутових споживачів застосовуються в окремих випадках.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, в ніч на 17 лютого 2025 року противник атакував 147 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

83 безпілотники вдалося збити. Ще 59 безпілотників-імітаторів локально втрачено.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Київщина, Полтавщина та Запоріжжя.

ЗСУ знищили російський новітній ЗРК С-350 «Витязь»

Українські військові знищили російський зенітний ракетний комплекс малої та середньої дальності С-350 «Витязь» у Донецькій області.

Про це повідомила пресслужба оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

С-350 «Витязь» – це зенітний ракетний комплекс середньої дальності нового покоління, що використовується для протиповітряної оборони. Орієнтовна вартість одного такого комплексу становить близько 135 мільйонів доларів.

Зазначається, що виявлення і знищення нового російського комплексу стало можливим завдяки ефективній роботі розвідників бригади артрозвідки «Чорний ліс». У «Хортиці» підкреслили, що ліквідація таких систем послаблює бойові можливості противника на тривалий період.

Переговори про завершення війни відбудуться 18 лютого

Переговори представників США і Росії про завершення війни в Україні відбудуться в Саудівській Аравії у вівторок, 18 лютого. Про це в ніч на понеділок, 17 лютого, повідомив американський портал Axios із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, до складу делегації США увійдуть держсекретар Марко Рубіо, радник Білого дому з національної безпеки Майк Волтц і спецпредставник Дональда Трампа з Близького Сходу Стів Віткофф.

Точний склад делегації РФ невідомий. Найімовірніше, до неї увійде глава МЗС Сергій Лавров, вважає Axios. За даними агентства Bloomberg, там також будуть помічник президента РФ Юрій Ушаков і глава Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін.

Про участь представників України в переговорах не відомо. Однак президент Володимир Зеленський учора, 16 лютого, прибув з офіційним візитом до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Втрати ворога на ранок 17 лютого 2025 року

Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 11 артилерійських систем, два пункти управління, один засіб ППО, а також дві станції РЕБ російських загарбників.

Загалом, за минулу добу втрати російських загарбників становили 1530 осіб убитими та пораненими.

Крім того, українські воїни знешкодили: