Магнітні бурі 13 березня: чи варто турбуватися метеозалежним

За прогнозом Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України в середу, 13 березня, магнітної бурі не очікується. Магнітосфера Землі перебуває в спокійному стані.
Магнітні бурі – це явище у верхніх шарах атмосфери і магнітосфери Землі, спричинене взаємодією заряджених частинок сонячного вітру з магнітним полем Землі.
Магнітні бурі можуть спричиняти деякі фізіологічні та психологічні зміни у людей. Деякі дослідження пов’язують їх із погіршенням сну, змінами артеріального тиску і навіть підвищенням рівня стресу. Деякі люди повідомляють про головний біль, дратівливість і зміни настрою в періоди магнітних бур.
Що потрібно робити в дні магнітних бур
- Слідкувати за самопочуттям: будьте уважні до сигналів вашого тіла та емоційних станів під час магнітної бурі. Записуйте свої відчуття та реакції, щоб краще зрозуміти, як вони пов’язані зі змінами погоди;
- Приділити увагу здоров’ю та відпочинку: можливо, вам знадобиться більше відпочинку та релаксації під час магнітної бурі. Подбайте про своє фізичне та емоційне здоров’я, приділяйте час для сну, займайтеся розслаблюючими практиками, такими як йога або медитація;
- Уникати стресу та напруження: по можливості дистанціюйтеся від різноманітних конфліктних ситуацій або перевантажень роботи в період магнітної бурі;
- Проводити час на свіжому повітрі: для деяких метеозалежних людей знаходження на свіжому повітрі може допомогти пом’якшити негативні ефекти магнітної бурі. Прогулянки або просто перебування на відкритому повітрі можуть допомогти вам розслабитися та покращити ваше самопочуття.
Чого не можна робити під час магнітної бурі
- Прагніть уникати фізичних навантажень, особливо якщо ви відчуваєте посилення метеозалежних симптомів;
- Нехтувати тривожними симптомами: якщо ви хоч трохи відчуваєте загострення хронічних захворювань, то постарайтеся відразу його усунути або зверніться до лікаря;
- Сваритися, нервувати, кричати: емоційний стан у ці дні може бути нестабільним, тому постарайтеся зберігати спокій та уникати ситуацій, які можуть призвести до конфліктів;
- Зловживання стимуляторами: Намагайтеся уникати зайвого споживання кофеїну, алкоголю та інших стимуляторів. У період магнітної бурі ваша реакція на них може бути чутливішою, і це може посилити негативні ефекти.