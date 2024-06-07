Магнітні бурі: якою буде космічна погода в п’ятницю, 7 червня

Про це повідомляє сайт Meteoprog.UA.

Геомагнітне затишшя порадує нас також у суботу, а в неділю, 9 червня очікується сонячна активність K-індекс 4, що відповідає магнітній бурі середньої інтенсивності;

Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Що таке магнітна буря

На Сонці регулярно відбуваються різноманітні вибухи і спалахи, які призводять до викиду великої кількості сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), що мають властивість дуже швидко поширюватися, зокрема й у бік Землі.

Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними або сонячними бурями.

Нагадаємо, раніше через потужні спалахи на Сонці жителі низки областей України, а зокрема й Одеської могли спостерігати таке нетипове для наших широт явище, як північне сяйво.

Як впливає магнітна буря на людину

Учені всього світу провели чимало досліджень на тему взаємозв’язку між магнітними бурями і життєдіяльністю людини. Деякі з них підтверджують вплив магнітних бур на самопочуття та настрій людини. У такі дні люди частіше скаржаться на погіршення здоров’я, головні болі та звертаються до лікарів, зокрема, до кардіологів.

Найчастіші скарги:

Головні болі

Мігрень

Слабкість

Втома

Сонливість вдень і безсоння вночі

Туман у голові

Порушення концентрації

Запаморочення

Швидка стомлюваність

Погіршення настрою, дратівливість, агресія

Проблеми із серцево-судинною системою, стрибки тиску

Загострення хронічних захворювань

Лікарі зазвичай дають загальні рекомендації та радять дотримуватися нормального графіку дня, зменшити навантаження, більше відпочивати, дихати свіжим повітрям.