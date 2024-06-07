Магнітні бурі: якою буде космічна погода в п’ятницю, 7 червня

У п’ятницю, 7 червня, істотних магнітних бур не очікується. За останні 24 години сонячна активність була на помірному рівні, а невеликі спалахи на Сонці практично не впливають на Землю.
Про це повідомляє сайт Meteoprog.UA.
Геомагнітне затишшя порадує нас також у суботу, а в неділю, 9 червня очікується сонячна активність K-індекс 4, що відповідає магнітній бурі середньої інтенсивності;
Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Що таке магнітна буря
На Сонці регулярно відбуваються різноманітні вибухи і спалахи, які призводять до викиду великої кількості сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), що мають властивість дуже швидко поширюватися, зокрема й у бік Землі.
Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними або сонячними бурями.
Нагадаємо, раніше через потужні спалахи на Сонці жителі низки областей України, а зокрема й Одеської могли спостерігати таке нетипове для наших широт явище, як північне сяйво.
Як впливає магнітна буря на людину
Учені всього світу провели чимало досліджень на тему взаємозв’язку між магнітними бурями і життєдіяльністю людини. Деякі з них підтверджують вплив магнітних бур на самопочуття та настрій людини. У такі дні люди частіше скаржаться на погіршення здоров’я, головні болі та звертаються до лікарів, зокрема, до кардіологів.
Найчастіші скарги:
- Головні болі
- Мігрень
- Слабкість
- Втома
- Сонливість вдень і безсоння вночі
- Туман у голові
- Порушення концентрації
- Запаморочення
- Швидка стомлюваність
- Погіршення настрою, дратівливість, агресія
- Проблеми із серцево-судинною системою, стрибки тиску
- Загострення хронічних захворювань
Лікарі зазвичай дають загальні рекомендації та радять дотримуватися нормального графіку дня, зменшити навантаження, більше відпочивати, дихати свіжим повітрям.