Магнітні бурі: якою буде космічна погода 13 червня

Магнітні бурі: якою буде космічна погода 13 червня

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у четвер, 13 червня, очікується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень) – геомагнітні хвилювання і бурі відсутні.

Водночас Одеська обсерваторія Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозує 13 червня підвищену геомагнітну активність, можливі періоди штормової космічної погоди.

Магнітні бурі (спалахи на Сонці, геомагнітна активність) – процеси, що відбуваються на поверхні Сонця, які викидають у космос енергію, яка, досягаючи магнітного поля Землі, може спричиняти больові відчуття у метеозалежних людей.

Геомагнітні бурі можуть спричинити збої в роботі супутникових систем зв’язку, навігації та метеорології, а також призвести до виникнення аномалій у роботі мереж електропередачі. Тому необхідно вжити запобіжних заходів і бути готовими до можливих негативних наслідків.

Звести негативний вплив магнітних бур до мінімуму допоможуть прості правила:

  • перебувайте більше часу на свіжому повітрі;
  • обмежте вживання важкої їжі та алкоголю;
  • включіть до свого раціону більше води, овочів і фруктів;
  • уникайте стресу, перевтоми, підвищених навантажень;
  • подбайте про наявність ліків проти хронічних хвороб.
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