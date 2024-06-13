Магнітні бурі: якою буде космічна погода 13 червня

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у четвер, 13 червня, очікується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень) – геомагнітні хвилювання і бурі відсутні.
Водночас Одеська обсерваторія Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозує 13 червня підвищену геомагнітну активність, можливі періоди штормової космічної погоди.
Магнітні бурі (спалахи на Сонці, геомагнітна активність) – процеси, що відбуваються на поверхні Сонця, які викидають у космос енергію, яка, досягаючи магнітного поля Землі, може спричиняти больові відчуття у метеозалежних людей.
Геомагнітні бурі можуть спричинити збої в роботі супутникових систем зв’язку, навігації та метеорології, а також призвести до виникнення аномалій у роботі мереж електропередачі. Тому необхідно вжити запобіжних заходів і бути готовими до можливих негативних наслідків.
Звести негативний вплив магнітних бур до мінімуму допоможуть прості правила:
- перебувайте більше часу на свіжому повітрі;
- обмежте вживання важкої їжі та алкоголю;
- включіть до свого раціону більше води, овочів і фруктів;
- уникайте стресу, перевтоми, підвищених навантажень;
- подбайте про наявність ліків проти хронічних хвороб.